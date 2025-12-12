　
社會 社會焦點 保障人權

狗仔案記者控「司法追殺黃國昌」　北檢：勿恣意揣測

▲謝幸恩前往北檢報到。（圖／記者劉昌松攝）

▲謝幸恩被《中央社》控告背信案正由北檢偵辦中。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

《中央社》控告前記者謝幸恩，疑似幫民眾黨主席黃國昌籌設狗仔隊跟監政治人物，被控涉嫌背信等罪，謝幸恩11日遭檢調約談獲請回後，12日在臉書發文說明自己拒絕配合檢方追問政治關聯，並提問「為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」北檢稍早回應「請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間」。

黃國昌遭質疑，藉由吹哨者保護協會與凱斯國際公司，找來過去在媒體任職的攝影記者，跟拍特定政治人物，再由謝幸恩以筆名「蕭依依」撰寫爆料新聞，爆料遭跟拍者的行程，引起外界質疑黃國昌組織狗仔，對政敵進行政治跟監。

黃國昌、謝幸恩以及凱斯國際負責人李麗娟等人陸續遭告發涉嫌違反《國安法》、《刑法》妨害秘密、背信等罪，北檢指揮調查局經過蒐證訪談後，11日首度以被告身分約談謝幸恩與攝影記者林玉偉到案，2人訊後都獲得請回。

謝幸恩12日晚間以文字稿說明，「昨天(指11日)的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。」

謝幸恩寫道，「我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。回到家後，我幾乎整夜未眠。我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。我反覆問自己：司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

北檢認為謝幸恩在社群媒體貼文內容，有誤導視聽之虞，發布新聞稿說明如下：

一、 本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。

二、 訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心
需求，並充分保障其辯護依賴權。

三、 檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，
其辯護律師亦全程在場，均無異議。

四、 本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

12/10 全台詐欺最新數據

黃國昌謝幸恩中央社狗仔跟監

