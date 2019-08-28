　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「她」12歲時長出陰莖！　這個小鎮90個女童就有一個長大變男性

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者曾筠淇／綜合報導

位於中美洲多明尼加共和國西南部的小鎮薩利納斯（Salinas），有許多孩子因為患有「Guevedoces」，所以他們在12歲時，竟會從女孩轉變為男孩，最明顯的就是生殖器的差異。在當地，平均每90個女童中，就會有一人因為缺乏5-α-還原酶（5-alpha-reductase），進而導致在進入青春期後才長出陰莖。

據Pronews、BBC報導，，一位住在巴拉奧納省(Barahona Province)薩利納斯的約翰尼（Johnny）曾被稱為費利西塔（Felicita），因為他出生時並沒有睪丸、陰莖等男性特徵，所以從小就被當成女孩，還曾被迫穿上紅色小禮服到校。不過他在學校總是被嘲笑，因為「我從來不喜歡打扮成女生，我看到一群男生時，會停下來和他們一起玩球。」直到他進入青春期後，陰莖才生長、睪丸才從腹腔內下降。

卡洛斯（Carlos）也分享了自己的故事，他在7歲以前都被稱為卡拉（Carla）。他的母親透露，「她從5歲後，都會和男性朋友打架，她的胸膛和肌肉越漸發達，可以發現她將變成男生，但對我來說，不管是男是女都沒有區別，我同樣愛她。」

約翰尼和卡洛斯的經歷都被記錄在BBC Two系列 《生命倒計時》（Countdown to Life）中，兩人都是因為患有「Guevedoces」，而這個詞被翻譯成「12歲時的陰莖」（penis at twelve）。紐約康乃爾（Cornell）醫學院的博士Julianne Imperato-McGinley指出，她在1970年代走進多明尼亞共和國的偏遠地區，也做了許多關於「Guevedoces」的研究，才找到事情的真相。

▲▼ 多米尼加共和國的一個村莊裡出現多位「假陰陽人」。（圖／翻攝自推特／PulseGist247）

▲在薩利納斯，每90個女孩就有一個會在12歲時變成男孩。（圖／翻攝自Twitter／PulseGist247）

Julianne Imperato-McGinley解釋，女性會有2條X染色體，男性則是X、Y染色體各有一條，Y染色體會讓性腺成為睪丸，然後將睪丸激素送到結節並轉化成「二氫睪酮」，一旦少了「二氫睪酮」，結節就無法順利轉變為陰莖，反會變成陰蒂。患有「Guevedoces」的孩子正是因為缺乏了5-α-還原酶，才會無法順利產生「二氫睪酮」，所以即便他們擁有Y染色體，出生時的樣貌還是像個女孩。

這些孩子一直到進入了青春期，也就是大約12歲時，他們的體內才會分泌大量的睪酮素，讓性器官發育成陰莖，還給他們應有的男性面貌。因此，在薩利納斯這個小鎮裡，才會流傳著「女孩在12歲時會變成男孩」的故事。

ET快訊
金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍3大獎！發威槓上《綜
金鐘54／ETtoday《聲林之王》雙料入圍！完整入圍名單出
金鐘54／ETtoday《聲林之王》超狂入圍！蕭敬騰、林宥嘉
快訊／基隆忘幽谷「1女子突墜落」倒臥山谷　全身重創當場死亡
賈靜雯《與惡》搶視后！第54屆電視金鐘獎入圍名單
李佳芬農舍已過戶6天！神秘買主「高雄陳小姐」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

量子雷達誕生！　「隱身探測」一掃機翼就知型號

康友疫苗事業取得重大進程　獲得印尼政府唯一代工合約

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

想繼續賣自家商品給華為　美國企業提出超過130份許可申請

「她」12歲時長出陰莖！　這個小鎮90個女童就有一個長大變男性

日本踢出白名單生效　南韓宣布「脫日自強計畫」投下5兆

15歲少女不乖被判「姦刑」！慘遭6男子性侵至昏迷...還剃光髮遊街

「貿易白名單剔除南韓」今正式生效　青瓦台：深表遺憾

祕魯挖出227具孩童遺骸！史上最大規模肉體祭獻　年紀在4到14歲

27歲辣模私訊賣家…狂傳「H奶肉慾裸照」　羞爆喊冤：貓咪亂踩手機！

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

想繼續賣自家商品給華為　美國企業提出超過130份許可申請

「她」12歲時長出陰莖！　這個小鎮90個女童就有一個長大變男性

日本踢出白名單生效　南韓宣布「脫日自強計畫」投下5兆

15歲少女不乖被判「姦刑」！慘遭6男子性侵至昏迷...還剃光髮遊街

「貿易白名單剔除南韓」今正式生效　青瓦台：深表遺憾

祕魯挖出227具孩童遺骸！史上最大規模肉體祭獻　年紀在4到14歲

27歲辣模私訊賣家…狂傳「H奶肉慾裸照」　羞爆喊冤：貓咪亂踩手機！

批「美國優先」一派胡言　斯卡拉姆齊：川普是經濟的「啦啦隊員」

日客「最想再來」10都市排行　台北奪冠、高雄第8！日網讚翻：全球最先進

想在這裡辦G7…自家俱樂部被指「有臭蟲」　川普怒批：齷齪的謠言

想繼續賣自家商品給華為　美國企業提出超過130份許可申請

綜藝節目主持人獎雙入圍　Lulu師徒對決《聲林之王》尬黃子佼吳宗憲

台灣競爭力論壇民調／蔡英文33.1%勝郭柯王　韓國瑜想贏只有一種可能

全台4大共享機車比一比！WeMo投放數量多、Gokube最便宜

管不住兒子心情壞　苗栗男持刀自殘！左手腕噴血送醫

荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同

首購族搶先進場！北屯新市鎮耀眼地標　「達麗居山」小預算享豪宅人生

金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍3大獎！　第2季狂佔YouTube熱門冠軍

花費千萬！一芳水果茶擬計劃挺加盟主　15時開記者會說明

華聞快遞／福建寧德舉辦「台胞台企第一家園」建設交流座談會

國際熱門新聞

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

要巴西接受金援　總統：法國先道..

獨居媽從地表消失！受困化糞池3..

慕尼黑機場停擺4小時　只為找他

醉叔鋸下侄子頭：夢到在砍椰子樹

比亞馬遜多5倍　中非破萬野火燃..

肯德基爺爺也吃素！KFC推出「..

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

父母只餵純素食！　女童快2歲僅..

4歲小妹坐機車兜風　遭「風箏線..

「賈伯斯」回來了！　照片超像坐..

更多熱門

相關新聞

女童長出男性生殖器成「假陰陽人」

位於中美洲的多明尼加共和國的薩利納斯（Las Salinas）一個村莊裡，每90個「女童」中就會有一人在12歲進入青春期後長出男性生殖器官，發生這種異常現象的「假陰陽人」被稱作Guevedoces，字面意思為「12歲時的陰莖」（penis at twelve）。

關鍵字：

薩利納斯Guevedoces12歲時的陰莖5-α-還原酶二氫睪酮

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面