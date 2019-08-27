量子雷達誕生！　「隱身探測」一掃機翼就知型號

▲量子雷達只要掃過Su-35戰鬥機的機翼、機頭等，便能得知其所屬何款。。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

量子雷達是防守方為了對抗隱形戰機而出現的新概念武器系統，它能夠透過特定模型來識別飛機、導彈及其它空中目標，提供詳細的圖像及細節，且它只需要發出很微小的能量，所以不易被發現，而奧地利科學技術研究所的研究人員日前使用了糾纏微波，讓第一個量子雷達成功誕生！

據大眾機械（Popular Mechanics）報導，量子雷達這個名詞雖在2008年就出現了，但僅僅只是一個概念，並未有真正的實體出現，不過就在近日，麻省理工科技評論（MIT Technology Review）發表的一則文章指出，奧地利科學技術研究所的研究人員使用糾纏微波，創建出世界上的第一個量子雷達系統。

所謂量子糾纏指的是，無論距離多遠，兩個粒子都能連結在一起，且當其中一個粒子出現任何狀況，都能在另一個粒子中發現它。因此能藉由量子雷達的物理特性來辨識目標，舉例來說，只要掃過Su-35戰鬥機（Flanker-E）的機翼、機頭等，便能得知其所屬何款。

由Shabir Barzanjeh帶領的奧地利研究團隊使用糾纏微波製造量子雷達，雷達系統幾乎不會發出可檢測的電磁輻射，與傳統系統比較後，更能揭示出量子雷達的潛力及微波糾纏的首次應用，「我們使用Josephson參數轉換器在毫克溫度下產生糾纏場域，在雷達設置的情況下照亮1米距離的室溫物體。」

由於量子雷達難以被檢測出，所以能夠應用在隱身雷達上，而且因為它可用於短距離低功率的雷達上，所以在封閉和人口密集的環境下也能安全使用。此外，因為它缺乏可探測性，因此能在戰爭中擁有獨特的優勢，不會輕易暴露自己的位置。

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