　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲開羅的網友PO出一張神似賈伯斯的照片。（圖／翻攝自Facebook／Ahmed Basyouney）

▲開羅的網友PO出一張神似賈伯斯的照片。（圖／翻攝自Facebook／Ahmed Basyouney）

實習記者曾筠淇／綜合報導

Apple的前執行長賈伯斯（Steve Jobs）與疾病抗爭了8年後，在2011年10月逝世，享年56歲。8年後的今天，居然有一位住在埃及開羅的網友在臉書PO出一張神似賈伯斯的照片，想不到「賈伯斯」竟離奇出現，還在咖啡廳翹著腳，甚至有人看到照片後，真的認為他就是本人沒錯。

本(8)月24日，一名住在埃及開羅的網友Ahmed Basyouney在臉書上發出照片並表示，「賈伯斯坐在咖啡廳的椅子上！」此文一出，立刻吸引一千多位網友按讚，還有三百多則留言湧現，而後還被轉載到美國社交平台「rebbit」上討論，照片上的人實在太像賈伯斯，甚至讓不少網友篤定賈伯斯肯定還活著。

▲賈伯斯演說畫面。（圖／翻攝Flickr／James Mitchell）

▲許多果粉都非常想念賈伯斯。（圖／翻攝Flickr／James Mitchell）

►戀愛老司機：重點是眼神

這個人的出現讓許多想念賈伯斯的果粉暴動，「應該是同一個基因」、「他的眼鏡和坐姿都讓我覺得是他」、「蘋果應該聘請他，把他帶回美國進行死而復活的活動」、「我看越久越覺得就是本人」、「他的父親也是中東人」、「是巧合嗎？」

不過，也有眼尖的網友發現，這個「賈伯斯」赤著腳又翹著腿，雖然連坐姿都很相像，但他的手上少了一個關鍵物品，「沒有戴Apple手錶」，所以肯定不是他。

ET快訊
開幕當天就塞爆　上海人用人民幣「教訓」Costco有這3大原
6歲兒失蹤27hrs「一度發現可疑形跡」！爸趴欄杆絕望喊：你
被誤會當小三！她2乳頭被陸前同事剪斷　下秒救命鈴響了

關鍵字：賈伯斯,撞臉,埃及,開羅,美國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賈伯斯親筆簽名的玩具總動員海報！　網拍起標價2萬5千美元

曾是果粉身份地位象徵　「蘋果聖經」美國官網下架

2019 iPhone發表會邀請函遭洩？三鏡頭矩陣組合做主視覺

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

她出國被打成熊貓眼　護照錢包全被搶...變賣家產付「236萬醫療費」

孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

30分鐘治胃痛！噁師「尿加水」謊稱神水　逼30小學生喝下

G7結束　日相安倍晉三宣布：9月進行大規模內閣改組

婚禮倒數32天…女友車禍離世　他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事

媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

她出國被打成熊貓眼　護照錢包全被搶...變賣家產付「236萬醫療費」

孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

30分鐘治胃痛！噁師「尿加水」謊稱神水　逼30小學生喝下

G7結束　日相安倍晉三宣布：9月進行大規模內閣改組

婚禮倒數32天…女友車禍離世　他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事

媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

法國將開放女同性戀者適用「人工生殖法」　出生證明母母取代父母

姪女溺斃被拒載！他果斷「抱屍徒步」超震撼　市長火速下令修救護車SOP

4歲小妹坐機車兜風　下秒遭「風箏線割喉放血」父停車呆看斷頸兒！

東奧門票有轉讓期　台灣配額太少中華奧會積極爭取

娛樂≠放鬆！醫細數「這些活動」反而超耗腦...你也常越玩越累？

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

不甘心始終被低估　羅齊爾轉隊黃蜂誓言打響自己名號

傳郭柯王共推不分區立委　王金平證實：兩兩交換過意見

一芳加盟主預告「下周有大動作」！　聯合要求柯梓凱出來面對

日職／陽岱鋼難得先發4打數無安打吞3K　連9打數無安打

紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

國際熱門新聞

肯德基爺爺也吃素！KFC推出「..

行李箱塞女屍　屍水滿地嚇壞技工

失憶回到17歲　她重新愛上丈夫..

父母只餵純素食！　女童快2歲僅..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

泰王室「貴妃戰機照」罕見曝光

他揪女網友回家激戰　手伸進褲內..

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

57元買彩券　她每月爽領38萬..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

她車上找到「不是自己的口紅」老..

車禍駕駛被救走　老婦卡6小時慘..

拯救亞馬遜雨林大火　G7砸7億..

遊泰動物園亂開門　童遭豹咬爛臉

更多熱門

相關新聞

瑞士寶盛：大陸態度轉趨強硬　人民幣成打擊美國武器

中美貿易戰忽冷忽熱，牽動全球經濟局勢，具有130年歷史的瑞士私人銀行集團——瑞士寶盛（Julius Baer）的亞洲區研究部主管馬修斯（Mark Matthews）認為，大陸的態度轉趨強硬，還將人民幣當成打擊美國武器，為貿易戰再添變數；此外，馬修斯更預期聯準會（Fed）今年還有兩次降息機會。

U18中華準備好了　對抗賽打敗美國

美法達成協議　數位稅爭議暫落幕　

日韓放下敵意？北京顯現「斡旋」功力

G7捐7億撲亞馬遜大火　川普卻缺席

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

郭台銘確定參選　9月啟動連署

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

3.3萬商務艙　只吃5片水果和點心

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面