咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

▲開羅的網友PO出一張神似賈伯斯的照片。（圖／翻攝自Facebook／Ahmed Basyouney）

實習記者曾筠淇／綜合報導

Apple的前執行長賈伯斯（Steve Jobs）與疾病抗爭了8年後，在2011年10月逝世，享年56歲。8年後的今天，居然有一位住在埃及開羅的網友在臉書PO出一張神似賈伯斯的照片，想不到「賈伯斯」竟離奇出現，還在咖啡廳翹著腳，甚至有人看到照片後，真的認為他就是本人沒錯。

本(8)月24日，一名住在埃及開羅的網友Ahmed Basyouney在臉書上發出照片並表示，「賈伯斯坐在咖啡廳的椅子上！」此文一出，立刻吸引一千多位網友按讚，還有三百多則留言湧現，而後還被轉載到美國社交平台「rebbit」上討論，照片上的人實在太像賈伯斯，甚至讓不少網友篤定賈伯斯肯定還活著。

▲許多果粉都非常想念賈伯斯。（圖／翻攝Flickr／James Mitchell）

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這個人的出現讓許多想念賈伯斯的果粉暴動，「應該是同一個基因」、「他的眼鏡和坐姿都讓我覺得是他」、「蘋果應該聘請他，把他帶回美國進行死而復活的活動」、「我看越久越覺得就是本人」、「他的父親也是中東人」、「是巧合嗎？」

不過，也有眼尖的網友發現，這個「賈伯斯」赤著腳又翹著腿，雖然連坐姿都很相像，但他的手上少了一個關鍵物品，「沒有戴Apple手錶」，所以肯定不是他。