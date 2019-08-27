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聯電男偷腥女下屬「夫妻逼離職」　泣當免錢玩具...綠帽夫逆襲

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲竹科一名已婚工程師與已婚女下屬發生婚外情，事發之後竟與妻子聯手逼迫小三自請離職。（示意圖／pexels）

記者陳凱力／新竹報導

竹科聯電一名已婚工程師與已婚女下屬發生婚外情，事發之後，工程師擔心曝光，更與妻子聯手逼迫小三自請離職。小三的丈夫不甘心妻子要獨力承擔錯誤，同樣犯錯的工程師卻繼續留在公司，因此除了提出告訴，更向聯電檢舉要求調查這名工程師的惡行。

新竹一名楊姓男子(化名)指控，聯電的一名設備經理鄭男(化名)身為妻子之上司，明知楊妻已有家庭，卻疑似利用職權之便，於2017年到2018年10月間多次帶楊妻到聯電宿舍過夜、薇閣、歐遊等摩鐵嘿咻。

▲竹科主管偷腥已婚女下屬「夫妻聯手逼辭職」　小三夫強勢檢舉。（圖／讀者提供）

▲楊妻與鄭男偷情對話。（圖／讀者提供）

而鄭男的妻子某日查看家中監視器，才發現丈夫竟趁自己不在家時，帶楊妻「侵門踏戶」，2人狀似親蜜，鄭妻懷疑丈夫與楊妻有染，氣得當場打電話給鄭男，要求楊妻離開。

鄭妻發現丈夫外遇後，找上楊男告知，「你太太與我先生有外遇」，只是鄭妻刻意護短，隱瞞丈夫和自己的身分，僅告知「你老婆和我老公不倫」，鄭妻還拿出鄭男與楊妻的情色對話，「…雖然有加上短暫的纏綿…短暫的愛，已經很滿足了。」、「你送東西給我，我就要跟你做嗎？…說清楚明白一點，你是為了性？」、「…那我可以先躲進被窩攻擊你嗎？一個小時應該還夠用…其實從頭到尾，性對你來說才是你真正想要的。」

▲竹科主管偷腥已婚女下屬「夫妻聯手逼辭職」　小三夫強勢檢舉。（圖／讀者提供）

▲鄭妻要求楊妻離職。（圖／讀者提供）

由於鄭妻也同為聯電的工程師，因此藉著地利之便，不斷在公司堵小三楊妻，鄭男也不斷在上班時間找楊妻，鄭姓夫妻擔心東窗事發，竟聯手逼迫楊妻「自動離職」。楊妻知道自己不過是鄭男一時貪圖的新鮮，終於向丈夫坦承「恨什麼，我是鄭的玩具，不用付錢的玩具」，更供出小王身分，楊妻也被迫於2019年7月間離職。

楊男氣憤的表示，鄭男身為主管卻搞上人妻下屬，姦情曝光後竟要求下屬離職，自己卻留在聯電，非常不以為然。他認為妻子遭鄭男逼姦，因此已向新竹地檢署提出告訴，同時也向聯電檢舉要求調查鄭男惡行。據了解，目前新竹檢方已收案進行偵辦。而聯電也表示，已將調查結果告知當事人，具體細節卻無法透露。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pexels供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pexels許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：已婚,婚外情,竹科,人夫,主管,辦公室戀情

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