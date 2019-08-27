　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中風倒小三家…兒子探病驚見「老爸在喇舌」！補教名師偷吃被抓反攻妻小

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼正妹滑手機，視網膜竟出現明顯空洞。（圖／記者洪正達攝）

▲孫男與小三傳曖昧簡訊被抓包。（示意圖／記者洪正達攝，與本文當事人無關）

記者許力方／綜合報導

台北市一名孫姓補教名師結婚40多年，卻偷吃小三，近年事業有成，經常假借幫學生補習離家，3年前一度中風倒在小三家，兒子到醫院探病，驚見老爸竟和陌生女子喇舌，妻子還在家中找到多封露骨情書。未料，婚外情曝光後，孫男竟指控妻子棄他中風不顧、拳打腳踢，訴請離婚，遭子女以偷吃情書、簡訊打臉，吃上敗訴。

孫男主張，兩人結婚超過40年，育有3名子女，婚後自己不僅在高職教書，也在多家補習班授課，為了家庭每天早出晚歸，妻子卻不體諒他工作辛勞、幫忙準備飯菜，還常拳腳相向，深夜返家也被逼著出門買便當，導致彼此經常發生口角，生活陷入痛苦中。

▲民眾爆料指出，醫院病床距離太近，未有妥善處理，擔心隔壁患有Ａ流民眾，傳染給別人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲孫男指控中風住院期間，遭妻子追打還趕出家門。（示意圖／翻攝爆料公社）

孫男指控，2016年某天清晨開車出門要去補習班，不堪低溫中風，倒落路邊，手腳半癱，無法自主穿衣、生活，住院期間，妻子卻追到醫院打人，出院後不但不照顧他，還把他趕回老家讓90歲老母照顧，並打了4通電話指責拋家棄子。他認為，夫妻婚姻已無繼續可能，心意已決，訴請離婚。

妻子駁斥，兩人從大學相戀，婚後每天親自下廚、未曾間斷，但丈夫近年來陪伴家人時間越來越少，2016年說不舒服卻未就醫，反倒跑去小三家，最後中風倒下，兒子去醫院探視時，赫然撞見小三正在親爸爸，同時她也在家中找到數封小三寫給丈夫的情書，內容露骨，這才驚覺婚外情已持續多年。

法院調查，情書內容大多為男女床事，小三稱是言情小說，孫男則答自己在補教界很有名，小三要怎麼寫也沒辦法，兩人證詞相互矛盾，未經採信。此外，子女也到場作證，指控孫男經常晚歸、不做家事，還會半夜外出，看過曖昧簡訊「我其實沒有要結婚」等。

法官認為，孫男無法提出證據證明妻子有冷漠對待、言語刺激等，加上曾提告妻子遺棄罪，已認定不起訴，依據簡訊及情書等證據，認定他和小三逾越一般已婚交往分際，對婚姻裂痕需負大部分責任，且妻子不願離婚，最後判他敗訴。

►生火了！連我媽都用到發光
http://bit.ly/31uIOqu

ET快訊
他在床上睡覺…妻抱5歲兒墜樓亡！舅見屍氣炸怒瞪妹夫
捲髮妹一見小7「隱藏版15元飲料」秒買　網激推：必喝
高雄鳳山傳槍響！男子疑債務問題「舉槍自轟」

關鍵字：補教,補習班,老師,偷吃,小三,中風,婚外情

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中風倒小三家…兒子探病驚見「老爸在喇舌」！補教名師偷吃被抓反攻妻小

高雄男持槍「車內自轟」爆頭亡！車停夜市旁…網傻：在我家樓下

天峰哥「妻兒被罵三字經」　五字經狂飆警打人「真相大逆轉」

快訊／鳳山大明路　男子疑債務問題舉槍自轟

他在床上睡覺…妻子抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍氣炸「怒瞪妹夫」

房東聞惡臭求救破門　小港獨居女疑「被自己嘔吐物噎死」

強震來襲台日共同防災救援！連續第13年　消防局受邀參與東京演習

在韓國瑜頭上寫「台奸」傳閱！圖書館報紙毀損怒告…他的回應讓人傻眼

在台北車站被砍「一刀捅8公分」…他滿身血攔車逃命　兇手竟判無罪

不捨妹抱4歲兒墜21樓亡　兄悲白髮送黑髮...告知老母殘酷事實

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

小學生與「禮貌棕熊」互相鞠躬　不斷蹦跳狂點頭...網看完鼻酸！

BY2合作孟美岐《有種》超炸　3人一字排開飆舞爆發力破表！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

中風倒小三家…兒子探病驚見「老爸在喇舌」！補教名師偷吃被抓反攻妻小

高雄男持槍「車內自轟」爆頭亡！車停夜市旁…網傻：在我家樓下

天峰哥「妻兒被罵三字經」　五字經狂飆警打人「真相大逆轉」

快訊／鳳山大明路　男子疑債務問題舉槍自轟

他在床上睡覺…妻子抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍氣炸「怒瞪妹夫」

房東聞惡臭求救破門　小港獨居女疑「被自己嘔吐物噎死」

強震來襲台日共同防災救援！連續第13年　消防局受邀參與東京演習

在韓國瑜頭上寫「台奸」傳閱！圖書館報紙毀損怒告…他的回應讓人傻眼

在台北車站被砍「一刀捅8公分」…他滿身血攔車逃命　兇手竟判無罪

不捨妹抱4歲兒墜21樓亡　兄悲白髮送黑髮...告知老母殘酷事實

颶風能量每20分鐘=1枚核彈　美國大氣署打臉「核彈炸颶風」

《哭聲》小女孩長大了！　曬近況照...網驚艷：3年從女孩變女神

不斷更新／示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人

楊柳路過「噴雷雨彈」濕3天！吳德榮：菲律賓還有一颱風發展，直逼家門口

依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」

江孟芝爆出「快閃紐約地鐵」也用圖庫　神複製客家花布被抓包

梁家輝帶女兒旅行…行李箱備「防煙面罩、救生繩索」　背後原因笑翻

慶交往400天！張峰奇、李亮瑾合照藏「浪漫密碼」　網破解被閃爆：太用心

三寶旅客轉機「亂入管制區」　慕尼黑機場為他關閉4小時…130航班取消

石虎風波神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台　批「觀光局婉拒欠考量」　

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

社會熱門新聞

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在..

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老..

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因..

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外..

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍..

快訊／鳳山大明路　男子疑債務問..

6歲兒失蹤27hrs！爸趴欄杆..

在韓國瑜頭上寫「台奸」！圖書館..

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒..

基平隧道限速50　他狂飆192..

在台北車站遭砍險送命　兇手竟判..

妹抱4歲兒墜樓亡　兄不忍自髮送..

妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

更多熱門

相關新聞

偷腥下屬逼辭職　小三夫強勢檢舉

竹科聯電一名已婚工程師與已婚女下屬發生婚外情，事發之後，工程師擔心曝光，更與妻子聯手逼迫小三自請離職。小三的丈夫不甘心妻子要獨力承擔錯誤，同樣犯錯的工程師卻繼續留在公司，因此除了提出告訴，更向聯電檢舉要求調查這名工程師的惡行。

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

竹科女遇甘蔗男　揹315萬還成小三

志工與左鄰右舍為獨居中風者清掃

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪命

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍怒瞪妹夫

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

加盟商擬求償　一芳總部說話了

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面