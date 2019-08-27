中風倒小三家…兒子探病驚見「老爸在喇舌」！補教名師偷吃被抓反攻妻小

▲孫男與小三傳曖昧簡訊被抓包。（示意圖／記者洪正達攝，與本文當事人無關）



記者許力方／綜合報導

台北市一名孫姓補教名師結婚40多年，卻偷吃小三，近年事業有成，經常假借幫學生補習離家，3年前一度中風倒在小三家，兒子到醫院探病，驚見老爸竟和陌生女子喇舌，妻子還在家中找到多封露骨情書。未料，婚外情曝光後，孫男竟指控妻子棄他中風不顧、拳打腳踢，訴請離婚，遭子女以偷吃情書、簡訊打臉，吃上敗訴。

孫男主張，兩人結婚超過40年，育有3名子女，婚後自己不僅在高職教書，也在多家補習班授課，為了家庭每天早出晚歸，妻子卻不體諒他工作辛勞、幫忙準備飯菜，還常拳腳相向，深夜返家也被逼著出門買便當，導致彼此經常發生口角，生活陷入痛苦中。

▲孫男指控中風住院期間，遭妻子追打還趕出家門。（示意圖／翻攝爆料公社）



孫男指控，2016年某天清晨開車出門要去補習班，不堪低溫中風，倒落路邊，手腳半癱，無法自主穿衣、生活，住院期間，妻子卻追到醫院打人，出院後不但不照顧他，還把他趕回老家讓90歲老母照顧，並打了4通電話指責拋家棄子。他認為，夫妻婚姻已無繼續可能，心意已決，訴請離婚。

妻子駁斥，兩人從大學相戀，婚後每天親自下廚、未曾間斷，但丈夫近年來陪伴家人時間越來越少，2016年說不舒服卻未就醫，反倒跑去小三家，最後中風倒下，兒子去醫院探視時，赫然撞見小三正在親爸爸，同時她也在家中找到數封小三寫給丈夫的情書，內容露骨，這才驚覺婚外情已持續多年。

法院調查，情書內容大多為男女床事，小三稱是言情小說，孫男則答自己在補教界很有名，小三要怎麼寫也沒辦法，兩人證詞相互矛盾，未經採信。此外，子女也到場作證，指控孫男經常晚歸、不做家事，還會半夜外出，看過曖昧簡訊「我其實沒有要結婚」等。

法官認為，孫男無法提出證據證明妻子有冷漠對待、言語刺激等，加上曾提告妻子遺棄罪，已認定不起訴，依據簡訊及情書等證據，認定他和小三逾越一般已婚交往分際，對婚姻裂痕需負大部分責任，且妻子不願離婚，最後判他敗訴。

►生火了！連我媽都用到發光

http://bit.ly/31uIOqu