記者戴若涵／台南報導

台南一名蘇姓男子2018年與林姓人妻發生婚外情，2人更在一間加油站內玩車震，還被林夫當場抓包，蘇男因此被判刑2月，但林夫不甘綠雲罩頂，進一步提出民事告訴，台南地方法院審理後，判蘇男需賠償28萬元，可上訴。

根據判決書，蘇男明知道林女有家室，2018年6月底竟在台南市關廟區一間加油站，與林女於轎車後座發生性行為，還被林女丈夫當場發現，一氣之下怒告「妨害家庭」。

蘇男辯稱，與林女在後座沒有發生性行為，只有「各自自慰」，但由於當時2人都沒有穿下半身衣褲，明顯有違常情，法官不採信他的說詞。蘇男2019年3月被依相姦罪，判有期徒刑2月，得易科罰金。

但林夫實在吞不下這口氣，接著提出侵權行為損害告訴，怒求償100萬元。

蘇男辯稱，2018年3、4月中旬，林女打電話給他，表示她在他家門口，他回到家見到林女眼眶泛紅，趕緊詢問原因，林女向他表示，丈夫對自己動手腳，還不是第一次，已經發生4次了，其中2次還是在她懷孕的時候，所以他才會先讓林女睡在自己家，之後2人走得比較親近，到事發當時和林女認識不到一年的時間。

台南地方法院審理後，認為蘇男侵害到林夫的權利，但審酌雙方的社會地位、經濟能力後，判蘇男應賠償林夫28萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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