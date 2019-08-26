　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子早上7點多，開著黑色BMW轎車疑因精神恍惚，先擦撞路邊轎車後又逃逸拒檢，男子在逃逸過程中，再度加速衝撞隔壁車道的對向休旅車，由於撞擊力道過猛，雙方車輛安全氣囊全都爆開，所幸送醫後皆無大礙。警方隨後也發現逃逸男抽血酒測值高達0.18毫克，車上也起出27.4克的K他命，逃逸男是否單純酒駕或毒駕仍須進一步釐清，警訊後將依毒品罪嫌、公共危險罪嫌送辦。

▲酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警力收到支援請求後，也陸續抵達東大路與經國路口，當場將逃逸男上銬逮捕。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

▲酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子駕車逃逸，警方再後面欲追捕。

據了解，這名男子原先沿著新竹市經國路二段行駛，經過笑傲江湖KTV附近時，疑似因不勝酒力先擦撞路邊停放的轎車，當時正在附近巡邏的警員見狀後，立即前往準備將他攔下，沒想到男子竟然直接倒車後加速離開現場。

而男子在逃逸期間，駕駛車輛行經經國路準備右轉東大路時，卻再次失控朝對向車道正在停等紅綠燈的休旅車撞去，休旅車，當場遭到撞擊。由於撞擊力道猛烈，逃逸男子駕駛的BMW轎車車頭也全毀，幸好雙方的安全氣囊及時爆開發揮保護作用，皆無大礙。

▲酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼相關PO文及照片已經全數刪除。

▲酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開。（圖／記者陳凱力翻攝）

警力收到支援請求後，也陸續抵達東大路與經國路口，當場將逃逸男上銬逮捕，由於逃逸男精神恍惚，受到撞擊後仍無法清楚回答警方問題，警方更在逃逸男車上發現27.4公克的K他命，根據抽血檢驗報告指出，逃逸男酒測值為0.18毫克；只是逃逸男精神恍惚原因是否因酒駕或毒駕，仍待檢測報告釐清。

這起酒駕逃逸拒檢又再發生交通事故案件，也被網友PO至《新竹爆料公社》，不過PO後一個多小時，原本的內容竟已全數下架。

ET快訊
台鐵南港站「南下第一月台」1民眾落軌　現場緊急搶救中
韓國瑜學歷被疑造假！大學同學PO頭髮茂密照證明　爆利菁也是同
半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑PO網隔天死鐵軌上…警查內

關鍵字：酒駕,車禍,毒駕,逃逸拒檢,新竹爆料公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

可供萬人吸食！　北台最大毒品咖啡包倉庫藏基隆山區

快訊／台鐵南港站「南下第一月台」1女落軌命危　緊急送醫搶救中

酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開　

新台五路大貨車煞不住...前方都是車！　司機自撞分隔島減速

癌夫「中元節吐心聲」想共赴黃泉：不捨老婆失智　40年鄰居嘆：他們是大善人

「我困在很高的地方！」妙齡女爬大屯山滾落山坡　緊貼陡峭山壁求救

國中校長為借錢下跪痛哭　開芭樂票狂跳5千萬稱「替父還債」

法尼新創科技「乙太幣」吸金17.7億　害妙齡女輕生！起訴13人

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書　家人震驚悲慟

霸氣斗內3千萬！起底金主身分是日企主管　打賞的錢全是公款

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

可供萬人吸食！　北台最大毒品咖啡包倉庫藏基隆山區

快訊／台鐵南港站「南下第一月台」1女落軌命危　緊急送醫搶救中

酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開　

新台五路大貨車煞不住...前方都是車！　司機自撞分隔島減速

癌夫「中元節吐心聲」想共赴黃泉：不捨老婆失智　40年鄰居嘆：他們是大善人

「我困在很高的地方！」妙齡女爬大屯山滾落山坡　緊貼陡峭山壁求救

國中校長為借錢下跪痛哭　開芭樂票狂跳5千萬稱「替父還債」

法尼新創科技「乙太幣」吸金17.7億　害妙齡女輕生！起訴13人

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書　家人震驚悲慟

霸氣斗內3千萬！起底金主身分是日企主管　打賞的錢全是公款

紅貴賓寶寶吹頭髮　小腳丫瘋狂踏踏擋臉：厭這個風！

民眾名下沒車卻被告發闖紅燈　陳怡珍指烏龍罰單沒人管

四寶報到！竹市北區戶所今年首件第四胎寶寶生育補助

2杯只要1元！超商「現調飲品」抽抽樂來了　每天都能玩2次

影／網戀「小鮮肉」帥機長！真面目竟是油肚大叔　傻女驚呼：好醜…80萬飛了

「亞馬遜燒10多天沒人報」！　李奧納多豪捐1.6億救災開砲…政府才派兵支援

可供萬人吸食！　北台最大毒品咖啡包倉庫藏基隆山區

進口140億、開放70億！川普樂：美日「原則上」達成貿易協議　預計9月簽署　

超軟爛水獺躺著吃飯飯　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

1天只要10分鐘！4動作學起來，兩周就能剷除惱人「腰間肉」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

單親媽撞違規車！3天後器捐…留..

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　..

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

即／北市18歲男家中縱火！轉身..

姐強押到亡母靈前跪歉原因曝　弟..

連留守3天猝死　仁愛鄉建設課長..

檳榔西施遭性侵　鄉代子囂張狠嗆

老公將妻推入水圳　自己也縱身跳..

即／彰化六信傳搶劫　警察剛好經..

心碎畫面曝！癌夫推老婆下水圳轉..

警特考班學生酒後鬧事　嗆未來學..

遭館粉洗版　詹江村提告288人

更多熱門

相關新聞

小倆口剛公證　開車「遭撞成凹折斷魂」新郎媽全目睹

美國德州日前發生一起令人心碎的車禍意外。一對自八年級開始就熱戀到20歲的班對，兩人23日在雙方親友的見證下，在法院公證結婚，並計畫將於今年聖誕節舉行一場盛大的婚禮，沒想到在公證後小倆口開車上到高速公路，不幸與一台轎車發生擦撞，小倆口的車一路撞進路邊的樹叢，夫妻倆當場死亡。後方跟車的新郎母親全程目睹意外發生，崩潰大喊：「他們甚至結婚不到5分鐘！」難以接受悲劇發生。

南下拜拜爆胎翻車　進香客1死7傷

花蓮男酒駕失控　連毀3車人行險挨撞

酒駕釀3死！26歲司機收押未禁見

環保志工遭車撞死　鄭文燦譴責酒駕

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面