酒駕男拒檢逃逸再撞休旅車　BMW車頭全毀安全氣囊炸開　

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子早上7點多，開著黑色BMW轎車疑因精神恍惚，先擦撞路邊轎車後又逃逸拒檢，男子在逃逸過程中，再度加速衝撞隔壁車道的對向休旅車，由於撞擊力道過猛，雙方車輛安全氣囊全都爆開，所幸送醫後皆無大礙。警方隨後也發現逃逸男抽血酒測值高達0.18毫克，車上也起出27.4克的K他命，逃逸男是否單純酒駕或毒駕仍須進一步釐清，警訊後將依毒品罪嫌、公共危險罪嫌送辦。

▲警力收到支援請求後，也陸續抵達東大路與經國路口，當場將逃逸男上銬逮捕。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



▲男子駕車逃逸，警方再後面欲追捕。



據了解，這名男子原先沿著新竹市經國路二段行駛，經過笑傲江湖KTV附近時，疑似因不勝酒力先擦撞路邊停放的轎車，當時正在附近巡邏的警員見狀後，立即前往準備將他攔下，沒想到男子竟然直接倒車後加速離開現場。



而男子在逃逸期間，駕駛車輛行經經國路準備右轉東大路時，卻再次失控朝對向車道正在停等紅綠燈的休旅車撞去，休旅車，當場遭到撞擊。由於撞擊力道猛烈，逃逸男子駕駛的BMW轎車車頭也全毀，幸好雙方的安全氣囊及時爆開發揮保護作用，皆無大礙。

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警力收到支援請求後，也陸續抵達東大路與經國路口，當場將逃逸男上銬逮捕，由於逃逸男精神恍惚，受到撞擊後仍無法清楚回答警方問題，警方更在逃逸男車上發現27.4公克的K他命，根據抽血檢驗報告指出，逃逸男酒測值為0.18毫克；只是逃逸男精神恍惚原因是否因酒駕或毒駕，仍待檢測報告釐清。



這起酒駕逃逸拒檢又再發生交通事故案件，也被網友PO至《新竹爆料公社》，不過PO後一個多小時，原本的內容竟已全數下架。