汽車駕駛撞男童逃逸？　10歲男童骨折「落寞躺馬路等就醫」　

▲小男童躺在馬路上等待就醫。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市26日下午發生一起小男童遭車撞，駕駛卻疑似肇逃的事件。有網友表示，在新竹市高峰路有台紅色的汽車撞到小朋友後，就肇事逃逸，而小朋友也因為撞擊導致骨折，在事故發生後只能靜靜躺在馬路上，只以棉被墊著保持原姿勢，不等待就醫。網友PO出小男孩躺在馬路上神情落寞的照片，顯得特別令人心疼。網友也紛紛大罵駕駛「太可惡了」。目前新竹市警方尚未針對駕駛是否肇逃一事做出回應，而新竹市消防局也表示，當下小男孩有疑似骨折的情況，救護車也緊急將他送往醫院救治。

▲有網友上網打抱不平。

臉書社團《新竹爆料公社》有網友PO文表示，26日下午5點10分左右，在新竹市高峰路178之1號附近有一台紅色的車子撞到小朋友後，就肇事逃逸。小朋友後來送急診室確診為開放性骨折，也因為小朋友開放性骨折，在事故發生後只能靜靜躺在馬路上，只以棉被墊著保持原姿勢，不敢移動，避免骨折傷勢惡化。

PO文者表示「可惡的肇事者，車子就這樣開著就走了。當下沒有看到車牌。麻煩好心的廣大社友幫忙協尋分享，剛好有看到的人能否幫忙提供車牌或是行車記錄器？還有肇事者，你良心不會不安嗎？」網友也也看不下去，紛紛痛罵「太可惡了」、「可惡的駕駛」、「真過分」。

新竹市消防隊表示，收到通報後第一時間就已趕往現場，這名年約10歲的小朋友因有疑似骨折的情況，救護人員也協助送往國泰醫院就醫。整起車禍，新竹市警方仍在調查中，是否確認為肇事逃逸，尚未有說法。