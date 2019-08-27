偷愛爾達訊號直播世足賽　亞視APP負責人違反著作權法起訴





▲2018世足賽台灣轉播權遭由愛爾達獨家取得。（圖為資料照／愛爾達體育台提供）

記者劉昌松／台北報導

愛爾達體育台在2018年取得世界盃足球賽轉播權，賽事轉播畫面卻遭盜用在手機APP上直播，愛爾達自行蒐證找到電視直播APP「亞視」，檢警獲報後調查懷疑亞視負責人熊原毅，疑似申裝數十台MOD再將網路電視畫面傳送上APP，27日依違反《著作權法》起訴熊原毅。

愛爾達花費上億元取得2018年世足賽64場賽事的台灣獨家轉播權，未免精彩賽事訊號遭盜用，自行監控發現愛爾達1、2、3台的畫面都遭亞視盜取，讓台灣民眾不用經過愛爾達電視或網站，直接可從亞視APP觀賽。

檢警接獲愛爾達提告後，根據IP位址找到亞視位於桃園八德的機房，當場查獲20多台中華電信MOD機上盒，而且都是以熊原毅的名義向中華電信申裝，熊到案辯稱是要準備將房子隔間後出租，裝設機上盒比較容易以套房形式出租。

但因中華電信提供資料顯示，這些機上盒已裝設2年，房子卻至今沒有隔間，檢察官不採信熊的說詞，認定熊是藉由機上盒的訊號，盜取愛爾達獲得的獨家世足賽轉播畫面，因此將熊起訴。檢警同時懷疑，熊可能也以相同方式盜取其他MOD頻道畫面訊號，但《著作權法》屬告訴乃論之罪，因無其他業者提告，因此未進行調查。

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