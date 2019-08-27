　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷愛爾達訊號直播世足賽　亞視APP負責人違反著作權法起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2018世界盃_愛爾達電視主播球評陣容出爐(由左至右：石明謹、劉云揚、洪志瑋、謝思毅、陳家銘、陳裕偉) 。（圖／愛爾達體育台提供）

▲2018世足賽台灣轉播權遭由愛爾達獨家取得。（圖為資料照／愛爾達體育台提供）

記者劉昌松／台北報導

愛爾達體育台在2018年取得世界盃足球賽轉播權，賽事轉播畫面卻遭盜用在手機APP上直播，愛爾達自行蒐證找到電視直播APP「亞視」，檢警獲報後調查懷疑亞視負責人熊原毅，疑似申裝數十台MOD再將網路電視畫面傳送上APP，27日依違反《著作權法》起訴熊原毅。

愛爾達花費上億元取得2018年世足賽64場賽事的台灣獨家轉播權，未免精彩賽事訊號遭盜用，自行監控發現愛爾達1、2、3台的畫面都遭亞視盜取，讓台灣民眾不用經過愛爾達電視或網站，直接可從亞視APP觀賽。

檢警接獲愛爾達提告後，根據IP位址找到亞視位於桃園八德的機房，當場查獲20多台中華電信MOD機上盒，而且都是以熊原毅的名義向中華電信申裝，熊到案辯稱是要準備將房子隔間後出租，裝設機上盒比較容易以套房形式出租。

但因中華電信提供資料顯示，這些機上盒已裝設2年，房子卻至今沒有隔間，檢察官不採信熊的說詞，認定熊是藉由機上盒的訊號，盜取愛爾達獲得的獨家世足賽轉播畫面，因此將熊起訴。檢警同時懷疑，熊可能也以相同方式盜取其他MOD頻道畫面訊號，但《著作權法》屬告訴乃論之罪，因無其他業者提告，因此未進行調查。

【其他新聞】

聯誼初識就帶回家連2戰　女控遭撿屍「從沙發被扛到上鋪」

辜仲諒涉背信又遭訴　澄清湖大樓案「低價高買」價差1億

ET快訊
結婚5年還是處女！28歲人妻「神的境界」：我們不需要性
江孟芝買圖庫風波　俄原作者親繪「3隻石虎」：全免費送台灣
公務員媽退休「接手早餐店」月賺15萬…兒驚：唬爛！網曝沒騙人

關鍵字：愛爾達,世足賽,轉播權,著作權,亞視,侵權,盜用

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉漢持鋸刀揮舞遭警壓制昏迷...2天後不治！　家屬攔鄭文燦陳情

偷愛爾達訊號直播世足賽　亞視APP負責人違反著作權法起訴

竹科女工程師慘遇「甘蔗男」　揹債315萬「男友竟是別人夫」

foodpanda搶快搶新鮮卻車禍連連　進駐嘉義7天3外送員遭擊落受傷

哥冒用弟弟身份辦健保卡　辯「生病想要看醫生」！偽造文書送辦

「大家闖紅燈只有我被攔」騎士投訴警瀆職　分局長送保溫瓶挺基層

電眼直播主「黛爺」不理他！粉絲怒「翻群」瞎控她嗑藥+酒店小姐　下場GG

跨海「發大財」！陸男來台當車手兩度盜領　沒領到酬勞就被逮

馬路過一半變燈！新莊婦遭機車撞倒昏迷　家屬求行車記錄器

她喝下「白濁開水」昏迷15hrs！清醒身上只剩OO...醫再曝崩潰真相：有2男DNA

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

醉漢持鋸刀揮舞遭警壓制昏迷...2天後不治！　家屬攔鄭文燦陳情

偷愛爾達訊號直播世足賽　亞視APP負責人違反著作權法起訴

竹科女工程師慘遇「甘蔗男」　揹債315萬「男友竟是別人夫」

foodpanda搶快搶新鮮卻車禍連連　進駐嘉義7天3外送員遭擊落受傷

哥冒用弟弟身份辦健保卡　辯「生病想要看醫生」！偽造文書送辦

「大家闖紅燈只有我被攔」騎士投訴警瀆職　分局長送保溫瓶挺基層

電眼直播主「黛爺」不理他！粉絲怒「翻群」瞎控她嗑藥+酒店小姐　下場GG

跨海「發大財」！陸男來台當車手兩度盜領　沒領到酬勞就被逮

馬路過一半變燈！新莊婦遭機車撞倒昏迷　家屬求行車記錄器

她喝下「白濁開水」昏迷15hrs！清醒身上只剩OO...醫再曝崩潰真相：有2男DNA

【廣編】精采體育賽事開打　鎖定美網直播再抽限量名牌球拍

城市盃跆拳賽／黃鈺仁首度參戰　為拚奧運積分暖身

2000位毛小孩爭上北捷燈箱　柴犬、薩摩耶眾網紅也來參加！

騎士專用外接式「抬頭顯示器」今年開賣　任意安全帽都可裝

唐禹哲睽違七年宣布好消息！　單身太久...朋友送「女體」陪睡

民眾黨確定成立　先拚2020立委、黨務調整再緩緩

69歲退役海軍曾被「活埋霸凌」　53年後…高中同學會槍殺惡霸復仇

醉漢持鋸刀揮舞遭警壓制昏迷...2天後不治！　家屬攔鄭文燦陳情

G7強調《中英聯合聲明》重要性！　陸外交部：請不要多管閒事

貝克漢拉女兒跳水　哈珀穿名牌泳裝挺小圓肚搶鏡

社會熱門新聞

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老..

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因..

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

快訊／台中墜樓雙屍！母與4歲幼..

阿兵哥撿屍喝掛女　摩鐵性侵兩次

妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰..

兒陪捕魚失蹤　爸哭：我只要他回..

私菸案偵結！吳宗憲：訂菸是服從..

基平隧道限速50　他狂飆192..

心臟病男童休克　家長控校方疏失

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

騎士鑽車縫慘摔　他貨車輪下逃死

更多熱門

相關新聞

出社會後只用正版　網逼問一點安靜了

小時候尚未有自主經濟能力享受正版娛樂時，不少人都有使用盜版商品的經驗。一名網友就觀察到，很多人出社會後，無論是看劇或是音樂，都接連開始付費使用正版，讓他相當好奇箇中原因，引發鄉民們熱議。

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

300萬列車「石虎撞臉」付費圖庫

300萬彩繪列車石虎畫成豹、字體侵權

騙近百藝術家簽賣身契　華藝網負責人起訴

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

郭台銘確定參選　9月啟動連署

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面