辜仲諒涉背信又遭訴　澄清湖大樓案「低價高買」價差1億

▲辜仲諒被控「低價高買」澄清湖大樓，造成中信銀1億元損失。（圖為資料照／記者顏如玉攝）

記者劉昌松∕台北報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒被控掏空中信金95億元案，23日才被台北地院判決無罪，但他和中信銀證券投顧前董事李聲凱涉嫌以「低價高買」手法，購買澄清湖大樓，使得中信銀承受1億元的價差損失，台北地檢署26日依《證交法》背信罪、財報不實等罪，再將辜、李起訴，辜的妹婿陳俊哲也被檢方認定共犯但逃亡通緝中。

中信澄清湖購地案發生在2005年間，檢方起訴指出，辜仲諒、李聲凱、陳俊哲等人得知清美公司董事長黃仁宗，有意以8.5億元出售位於高雄鳥松區的澄清湖大樓後，先以泰通公司台灣分公司買下大樓，再墊高價格，以9.5億元賣給中信銀，使得中信銀平白損失1億元。

▲張明田因違法處分鳳山信合社、萬有紙廠等不良債權遭起訴。（圖為資料照／記者趙永博攝）

檢方先前曾將本案併入辜仲諒的「紅火案」審理，但高院2018年間更一審將辜涉炒作結構債部分判刑3年半的同時，將澄清湖大樓案退回併辦，檢察官因此在26日以另案將澄清湖大樓案起訴。

此外，李聲凱、陳俊哲和中信前財務專委張明田、前財務副總林祥曦4人，另外涉嫌在處分鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行奕銘等公司不良債權舞弊部分，也在26日被檢察官一併依《證交法》非常規交易、背信等罪起訴。至於北院23日判決辜仲諒涉掏空中信金95億元案無罪部分，北檢將在收到判決後研議是否上訴。紅火案結構債部分則由最高法院審理中。

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