出社會後只用正版！他好奇「棄盜版契機」：社會責任？　網逼問一點...安靜了

▲在網路發達的時代，盜版影片、音源更容易被散播。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張嘉晏／綜合報導

小時候尚未有自主經濟能力享受正版娛樂時，不少人都有使用盜版商品的經驗。一名網友就觀察到，很多人出社會後，無論是看劇或是音樂，都接連開始付費使用正版，讓他相當好奇箇中原因，引發鄉民們熱議。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示學生時代時，無論是盜版音樂、電影或是遊戲都很猖獗，大家即使知道違法，還是會低調互相分享。然而出社會之後許多人都開始支持正版，不僅付費聽音樂、直接用信用卡買作業系統，連電影和戲劇都是去電影院或是合法付費平台觀看。

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原PO表示，偶爾有同齡的朋友說自己從網路下載時，還會被周圍的人念「都幾歲了？」讓他相當好奇是什麼原因造成這樣的轉變，「是不想浪費時間了？還是開始覺得自己對社會有責任了？」

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▲原PO好奇是什麼原因讓人改使用正版 。（圖／翻攝自PTT）

對此許多人都認為這是因為自己有經濟能力了，加上體認到時間才是最寶貴的東西，因此不願花時間找盜版載點，「學生有時間，社會人士有錢」、「盜版說不定有夾病毒」、「開始用steam後真的習慣正版了」、「有錢之後要還以前的債」。

還有許多人出社會後開始重視「創作的價值」，他們認為正版品質好，不僅可以收藏，也能肯定創作產業的心血，「上班之後覺得不好意思，別人也是上班做」、「正版的價值在於收藏」、「有錢之後負擔得起阿！總是希望這些能經營下去」。

然而留言中也有網友提出一個盲點，質疑多數人應該都還是在觀看「盜版的成人片」，「你AV也看正版嗎」、「A片依舊盜版」，但原PO對此並沒有多做回應。

▲網友認為，多數人A片應該還是看盜版的。（圖／翻攝自PTT）

值得一提的是，在這個網路發達的時代，版權及著作權更是為人重視。根據《著作權法》92條規定，「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」

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