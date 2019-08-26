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聯誼初識就帶回家連2戰　女控遭撿屍「從沙發被扛到上鋪」

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▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲曾男被控把酒攤聚會上初次認識的小凡撿屍帶回家性侵。（示意圖與本案無關／pakutaso）

記者劉昌松∕台北報導

台北曾姓男子在友人聚會場合認識了小凡(化名)，跟著眾人續攤唱完KTV後，搭計程車帶小凡回家發生2次性行為，事後小凡控告曾男趁她酒醉撿屍性侵，但台北地檢署調查，小凡在曾男家中還能傳訊給朋友「你到家跟我說」等語，且小凡稱第2次受害是在上下舖的上層，曾男應無法獨力把小凡扛上去，因此以證據不足等理由，處分不起訴曾男。

2019年2月間，曾男和朋友到台北市東區的酒吧參加友人聚會，席間友人介紹小凡給曾男認識，大家吃飽喝足，再到錢櫃KTV敦南店歡唱後，凌晨4點多，曾男帶小凡搭計程車回家。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小凡指控曾男趁她酒醉無力抗拒時性侵2次。（示意圖與本案無關／免費圖庫pxhere）

小凡事後指控，在曾男家中時已經酒醉，被趁機性交2次，1次是在沙發上，另1次是在床鋪上。曾男到案承認確實和小凡發生了2次性行為，但小凡都意識清楚，結束後小凡說自己手機掉了，他還騎車載小凡去KTV尋找，最後是回到曾男家中才找到。

檢察官為此傳訊當晚同行友人，都證稱2人在KTV時互動親密，而監視器顯示，小凡可以自己走下樓梯離開KTV，並且自行上下計程車，到了曾男家中，小凡還傳送多次訊息給友人「我到了」、「你到家跟我說」、「我好醉」、「路上小心安全」，不但對答如流，沒有延遲，且沒有錯字，不像酒醉。

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲檢察官認為曾男應該沒辦法把聲稱酒醉的小凡扛到上鋪性侵。（示意圖與本案無關／翻攝pixabay）

且曾男家中的床是上下舖，根據小凡指控，是在上鋪遭到第2次性侵，但檢察官認為，曾男家中的上下舖樓梯很窄且沒有扶手，曾男應無法把聲稱已經酒醉的小凡扛上去發生曾男家中沙發。

北檢在數個月前首度處分不起訴後，高檢署指出小凡有服用醫生開立的安眠藥，應調查藥效與酒精交互作用是否會造成小凡意識不清的情形，將全案發回北檢續查，但台大醫院回函表示無從判斷，因此檢察官再次以事證不足等理由，處分不起訴曾男。

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關鍵字：聯誼,性侵,撿屍,意識不清,趁機性交

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