複製貼上！300萬彩繪列車「石虎撞臉」　網酸：圖庫一張300元

▲左圖為彩繪列車中的石虎，右圖為圖庫的石虎。（左圖為台鐵提供，右圖翻攝自shutterstock）

生活中心／台北報導

「國立集集美術館」彩繪列車爭議不斷，除了石虎畫成獵豹、字體爆侵權，現在又被眼尖網友發現，這隻裝扮成獵豹的石虎竟撞臉圖庫作品，相似度100％，根本就是「複製貼上」。網友在PPT爆掛後引起一片噓聲，更貼心列出圖庫所有購買方案，裡面最貴一張才美金9.8元，折合台幣也才300元左右，讓人超傻眼。

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▲shutterstock圖庫購買方案中，最貴的一張折合台幣才300元左右。（圖／翻攝自PTT）

交通部觀光局與台鐵、高鐵合作，20日上午推出全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車，不少人直呼好可愛，不過卻有特生專家認為石虎的顏色、斑點、比例全都不對，耳後黑底白班、眼窩內側延伸到額頭的白線、身上為塊狀斑點等最重要的3大特徵都沒有。

對於設計中的石虎遭受批評，設計師江孟芝解釋，這次極簡的設計簡化石虎的樣態，由於不是走寫實的路線，是可愛、藝術的呈現，所以才會造成大家的誤會，很願意增加石虎的特色，請大家再給一點點時間，已經在修正重貼中，下此設計時也會更加小心。

事隔1天後，觀光局回應，彩繪列車一列總共4節，目前已經貼好2節，目前確定將石虎圖案都拿掉，貼好的部分會與台鐵溝通調度後重新修復裝貼；還沒貼的部分則會貼上新的圖案，目標在9月底前完成，雙方後續會再開協商會議，看如何分擔修復費用。

▲「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供，下同）

另外，列車中字型則採用未取得版權的「康熙字典體」，有侵權疑慮。觀光局表示，實務上也有許多行銷廣告有用到，許多人都會直接從電腦作業系統上使用隸書、楷書等字體，只是大家都不知情有版權問題，因字體修改因涉及範圍和金額太大，暫時不調整，不過已與行銷公司討論，將找字型廠商洽購，取得授權。

▲彩繪列車中車廂字體也爆侵權。

石虎全塗掉、字體洽購後，原本以為設計爭議能告一段落，22日深夜又被眼尖網友發現這隻看似是獵豹的石虎有抄襲疑慮。網友在PTT爆掛說，這絕對不是shutterstock的葉佩文，台灣設計業界這麼多人用的圖庫網站，為何台灣之光還這麼大喇喇地使用在公部門製作物上？

貼文一出，網友紛紛在底下留言，「靠這個超誇張...」、「斑點一模一樣」、「中華民國美學不意外」、「石虎又不難畫，幹嘛不自己畫」、「抄圖就快付錢買版權吧」、「恭喜抓到『台灣之光』...又一個投機的」、「根本0成本」、「還我稅金」、「複製貼上發大財，獲利10萬倍的秘密」、「商業圖庫有買版權OK啊，為什麼要騙說自己設計的」。