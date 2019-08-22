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300萬彩繪列車「石虎畫成豹」全塗掉　字體侵權將洽購

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▲▼「國立集集美術館」彩繪列車20日亮相。（台鐵提供）

▲「國立集集美術館」彩繪列車中的石虎被指像獵豹。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局與台鐵、高鐵合作，20日上午推出全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車，沒想到後續爆出許多小插曲，彩繪中的石虎被質疑比較像獵豹、字體也被爆侵權。觀光局表示，目前確定將全部石虎圖案全拿掉，字體部分暫時沒有討論要修改，還在研究該如何處理。

【1642更新】觀光局表示，字體修改因涉及範圍和金額太大，暫時不調整，不過已與行銷公司討論，契約裡面也有提到這部分由行銷公司負責，將找字型廠商取得授權。

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▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

▲「國立集集美術館」彩繪列車20日亮相後出現許多爭議。

這輛耗資300萬的「國立集集美術館」彩繪列車，一亮相後大獲好評，不少人直呼好可愛，沒想到卻爆出設計疑雲，有專家認為顏色、斑點、比例全都不對，所有石虎的特徵都沒有。觀光局表示，彩繪列車一列總共4節，目前已經貼好2節，目前確定將石虎圖案都拿掉，貼好的部分會與台鐵溝通調度後重新修復裝貼；還沒貼的部分則會貼上新的圖案，目標在9月底前完成。

至於修復所產生的費用該由誰來負擔？觀光局表示，目前只能初步做出決議，決定不要石虎後也會有相關延伸費用，雙方後續會再開協商會議，看應該如何分擔。

▲▼石虎三大特徵。（圖／特生中心提供）

▲石虎三大特徵。（圖／特生中心提供）

彩繪列車爭議不只這一件，22日更爆出列車中採用未取得版權的「康熙字典體」。觀光局表示，實務上也有許多行銷廣告有用到，許多人都會直接從電腦作業系統上使用隸書、楷書等字體，只是大家都不知情有版權問題，一開始沒有特別注意原來不能使用，現在民眾提醒後，以後會盡量避免使用到該字體，暫時沒有討論要修改，目前還在研究應該如何處理。

觀光局表示，當初彩繪列車是希望大家更認識集集，只是從藝術品角度出發，主軸放在山蕉與921地震20周年，石虎的成分比較少，沒想到後來會變成這樣，本來設計師希望調整石虎繪畫設計，但大家接受程度不一，不管怎麼修都還是會有人覺得不像，才會決定拿掉，覺得很可惜。

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

▲字體被指侵權，觀光局暫時沒有討論要修改。

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