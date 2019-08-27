「農舍涉違建」李佳芬提訴願盼撤銷原處分　雲林縣：仍將發拆除通知

▲李佳芬農舍6月自行拆除。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，以下同）

唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉田心段的農舍涉及違建，上周雲林縣政府收到李佳芬向內政部提出訴願書，內容為「當初農地有登載不實或不明」，雲林縣政府除了依限期規定寄發通知書排定日期前往拆除外，也尊重當事人提出的訴願書，一切靜待司法處理。

▲李佳芬農舍6月自行拆除空拍畫面。

據了解，該筆農舍土地為非都市計劃內土地，涉及違建，分為主建物及農地未農用兩部分，在主建物部分，古坑鄉公所7月19日針對建築面積長、寬、高進行測量，比照主建物現況和當時使用執照的竣工圖之間的差異，丈量結果發現使用執照的竣工圖，與主建物現況、二樓迴廊等處有差異，也於7月22日下午送縣府建設處及函文所有權人必須限期改正，縣府也將依規定寄發通知書排定日期前往拆除。

▲李佳芬為農舍提訴願。

而農地未農用部分，扣除捐獻給一般民眾使用的路地外的其餘90%應為農地使用，必須在限期內種滿農作物，古坑鄉公所已於24日現勘完畢，若不符合，也將請地政處依違反區域計畫法將裁罰新台幣6萬元到30萬元。

李佳芬為釐清事實，為農舍提出訴願，並請求內政部撤銷原處分，重新調查認定，而訴願內容，包含建築執照有誤算誤載之誤、使用執照申請書上有塗改增減等等。雲林縣政府對外發言人新聞處長周柏吟表示，當事人要提出訴願縣府尊重，但主建物有違規事實的部分，限期已到，縣府仍舊將依法發出拆除通知，當事人有權利提出訴願，縣府予以尊重，該案目前已經進入司法程序中。

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