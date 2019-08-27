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彰化六信搶案還原...歹徒走到開戶櫃台　行員發抖開抽屜「真的沒錢」

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▲彰化六信搶匪與警方展開追逐。（圖／民眾提供）

▲彰化六信搶匪與要行員拿錢出來。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化六信25日中午發生47歲陳姓歹徒持改造手槍進入搶劫，把包包丟給開戶櫃台的行員要求裝滿錢，女行員嚇得渾身發抖說「這裡真的沒有錢」，還拉出抽屜給他看，雙方僵持3分鐘後，聽到警鈴響了趕緊逃跑，隨即與員警展開500公尺追逐，還對空鳴槍最後卻敗給辣椒水，不到10分鐘警方便將搶匪制伏。

▲彰化六信搶匪10分內落網，彰化地院羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化六信搶匪聽到警鈴響逃逸。（圖／民眾提供）

六信張姓副理指出，事發當時為中午12時13分許，陳男戴鴨舌帽、口罩拿起著側背包要行員拿出錢來，但開戶櫃台只有辦手續沒有放現金，女行員也開抽屜給他看，但陳男執意搶錢，拿著背包轉向其它存提款櫃台，行員與現場辦事的民眾全部蹲下並按下警民連線，陳男聽到警鈴後，12點17分趕緊向外逃逸。

▲彰化六信搶匪與警方展開追逐。（圖／民眾提供）

▲搶匪逃進巷弄內。（圖／民眾提供）

陳男衝出銀行時四處張望非常的慌張，還撞倒一旁的2輛機車，背包被機車勾到差點摔倒，跑進巷弄內，將裝槍彈的包包丟進民宅圍牆，還把袖套和帽子通通丟到水溝，試圖掩蓋搶銀行的事實。

▲彰化六信搶匪10分內落網，彰化地院羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化六信搶匪作案改造手槍子彈與小刀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

他的行為全被一旁的民眾看到，騎警車的員警趕到時，正好看見一個可疑身影鑽進巷內，立刻迴轉追上前，民眾也在一旁指引，隨後趕到的員警追捕約500公尺後，12時23分許逮捕到陳男。

警方指出，犯嫌逃逸時除對空鳴槍，並持槍瞄準員警，事後手槍內發現有1顆有擊發痕跡的不發彈，於彰美路1段道路上合力壓制犯嫌，因犯嫌身材魁武並極力反抗，經員警使用辣椒水制伏犯嫌，並順利起獲改造手槍1支、擊發彈殼1顆、彈匣1個(子彈11顆)及水果刀1把等作案工具，將犯嫌依強盜及槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

▲縣長王惠美表揚警員。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美表揚警員。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美及第六信用合作社理事主席溫永春上午特地親臨彰化分局頒發獎勵金，鼓勵員警英勇執勤，順利緝獲犯嫌，並感謝彰化縣警察局全體員警共同努力，以維護彰化良好的治安。

▲彰化六信搶匪10分內落網，彰化地院羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：彰化六信,改造手槍,鴨舌帽,搶錢

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