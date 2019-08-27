歷經追蹤器和遲到風波…韓國瑜一日行程「場場早到」　受訪「答非所問」

▲韓國瑜出席電影院活動，提早近15分鐘到場。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前因為「追蹤器」、「晶晶體英文」等言論，引發外界熱議，或許是想弭平爭議，媒體發現韓國瑜近來受訪時，回答開始日趨低調。像是他一早被問到柯文哲批評「想選總統很可怕」，他卻直接宣導反毒議題。下午他到電影院看電影時，也僅針對電影劇情回答，其他提問包括雲林農舍爭議、愛情摩天輪蓋在哪等問題，他都僅搖手說「謝謝」。

韓國瑜27日早上受訪時，被問到柯文哲批評他「想選總統很可怕」，韓國瑜直接問A答B、開始宣導反毒；有女記者問到YouTuber拍影片諷刺韓沒政績，韓則看著女記者說「妳的髮型怎麼變了？」，閃避回答。

下午韓國瑜到夢時代喜滿客影城參加勞工局行程，原訂2點的活動，韓國瑜依然維持近日的「準時」好習慣，提早近15分鐘到場，而他在影廳內僅簡單致詞、合照後，就表示自己要趕行程，會「靜悄悄」的離開。

▲韓國瑜僅回答活動相關問題。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜離開時，大批媒體再度湧上追問，有記者問他電影劇情反應了一個富翁從聲勢如日中天到癱瘓，問韓國瑜會否感同身受、有沒有找到自己的「看護」？韓國瑜表示，自己多年前就看過這部電影，還誇讚記者「妳也有看過喔！」；但之後記者再追問農舍爭議、和愛情摩天輪要蓋哪等問題，韓國瑜都僅搖手說「謝謝」，沒再多做回答。