她「哄我～」勾人夫床上激戰整晚！他吃不消喊：都欺負小兄弟...正宮崩潰提告

▲人夫與小三大搞外遇，還大方在街上牽手，甚至互傳鹹濕對話，正宮崩潰。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／彰化報導

張姓人夫與朱姓小三交往，2人不但在大街上大方牽手，還一起入住摩鐵，甚至還傳訊調情，內容極盡鹹濕，包括，「現在是要吃我的意思嗎」、「脫我的衣服」、「整晚都在欺負小兄弟」等。張男妻子事後發現憤而提告求償，法院則判張男須賠償妻子20萬元。

根據判決書，張妻提告主張，與張男結婚6年多，但卻在2018年間發現張男與朱女互傳鹹濕對話，只見張男傳送，「現在是要吃我的意思嗎」、「嗯嗯很乖沒有對小兄弟亂來」，而朱女回覆，「我想你哄我，明天洗澡也要你哄我」、「今天要脫光光嗎」等。

2人的對話極盡鹹濕，張男甚至還回覆，「你看我整晚都在欺負小兄弟嗎」、「明天就會專心欺負」等，讓張妻一見當場崩潰。除了曖昧對話外，張男與朱女還曾在車內接吻，還大方在百貨公司內牽手逛街，甚至一同入住摩鐵，張妻發現後氣得提告求償40萬元。

然而，張男到庭後雖坦承外遇，但表示他們並未侵害到張妻的配偶權，認為張妻求償的金額過高，不願意賠償妻子；朱女則辯稱，與張男交往期間，並不知道張男已婚，因此希望法官駁回張妻告訴。

不過，法官審理後認為，由2人的行為可以認定關係極為親密，已超過一般朋友及同事的關係，且明顯超出一般正常男女的社交範圍及往來禮節，而張男明知自己已婚，卻還是與朱女發生婚外情，因此判他須賠償妻子20萬元。

至於朱女部分，她聲稱自己對張男已婚並不知情，而張妻事後提出，朱女與張男經常在共同朋友的臉書上留言，且張男的大頭貼還放置與女兒的合照，明顯能知道張男已婚。對此，法官則認為，張妻說法頂多只能推論朱女可以透過臉書知道張男已婚，但著實難以認定她已藉由這種方式得知，且張妻也沒有提出更多證據證實，因此判朱女無須賠償。全案可上訴。

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