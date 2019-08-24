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超摳工程師怨妻生病浪費錢！她心碎「細數惡行」想離婚...夫法庭自爆：我早洩

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▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲人妻受不了老公太摳，還怪她生病害請假，向法院訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名張姓女子2016年與陳姓丈夫結婚，發現另一半很摳門，非得騎機車往返市區跟大甲，買車後又說不敢開，甚至更怪她生病急診，害他須請假浪費錢，又不顧她的意願無套中出，張女忍耐1年多終於爆發，向法官訴請離婚獲准，沒想到丈夫竟當庭表示，是因早洩才無法控制射精。

根據判決書，張女主張與擔任工程師的陳男在2016年結婚，當時因2人工作地點不同，規劃婚後要定居台中，不料，到了搬家時，丈夫竟躲到大甲的老家一星期，說「疲憊、想在家多休息一下」，將整理租屋處的工作全丟給她。

夫妻倆同住一段時間後，張女才發現陳男生性吝嗇，連飯錢分拆問題都要吵，就連張女父母來作客，陳男也會用「餐費太貴」當理由拒付，她為了顧全陳男面子只好偷塞錢讓他出面付帳；另外，陳男婚後還用「省錢、可欣賞風景」為由，堅持騎機車往返台中市區與大甲，最後雖然在溝通下買車，但丈夫卻常常推託開車技巧不佳，要她當司機！

張女提到，自己因為婚後生活不如意，時常發燒生病，2017年9月她嚴重胃痛，請丈夫載自己到榮總，沒想到丈夫竟然說，「娘家父母應該接送」，最後在她再三拜託下，才勉強將她送醫，事後檢查出肝功能異常，丈夫反而怪她不把身體照顧好，害他需要請假陪看醫生，讓張女超心寒。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

▲陳男連請岳父、岳母吃飯的錢都不願意出。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

夫妻倆也曾協議離婚，但陳男事後寫長信懇求張女「再給我一次機會」，讓她深受感動，沒想到晚上2人行房時，陳男竟趁她不注意不戴套體內射精，害她吃事後避孕藥產生副作用影響工作，氣得打電話怒罵丈夫，2人為此發生爭執，陳男還拿出2把刀要脅，她嚇壞只好跪地安撫，事後兩人分居，經專業心理諮商師協助婚姻狀況也毫無起色。

對此，陳男否認自己有怪罪妻子沒把身體照顧好，也沒有用「娘家父母應該接送」當理由拒絕；至於叫妻子當司機，他表示「身為男性卻駕駛技術不佳，已經深切檢討改進，有空就會自己練習上路，已經適任家庭駕駛的工作了」；最後針對內射一事，他解釋，是因為工作壓力大，才會不小心早洩，並非故意的。

但法院審酌2人相處情況，認為夫妻倆婚姻關係的裂痕，不是一天造成的，判准離婚。

►戀愛老司機：重點是眼神

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關鍵字：早洩,夫妻,離婚

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