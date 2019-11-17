人夫豪氣簽切結「再找女人給500萬」被抓猴　法官認證有效...付20萬就好

何男簽下切結，若再找外面女人就賠500萬，事後竟遭元配抓猴。圖為示意圖。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

已婚何姓男子與藍姓女子關係曖昧，賴姓元配要他簽下切結書，「不去找女人，再見面願無條件給500萬及房子」。事隔6年多，何男與藍女去摩鐵開房間遭賴女抓猴，提告要求付500萬。一、二審法官認為，何男、藍女雖未有姦淫行為，但關係曖昧確實違約，應付20萬元。

判決書指出，何姓男子與賴姓女子為夫妻，賴女2000年5月間因懷疑丈夫跟其他女子有不正常交往關係，要求他簽下2份切結書，內容寫道「今後不去找女人，再見面願無條件付出5百萬元及房子」、「今後不要跟外面女人連絡，如果賴女知道，我無條件離婚，還給房子和5百萬元」。

事隔6年多，何男仍與藍姓女子私通款曲，賴女找來徵信社，在2016年10月3日上午在彰化縣某汽車旅館抓猴，果然發現何男與藍女同處一室，全裸在床上蓋棉被，憤而提告妨害家庭。2人雖不構成通姦行為，但賴女認為何男行為已違反切結書承諾，向法院提出履行協議民事訴訟，要何男依約拿出500萬元，並加計法庭5%利息。

何男法庭上喊冤稱，他當天是請藍女幫忙按摩舒壓，還自爆罹患末期腎病，有性功能障礙礙無法勃起，依刑事局檢定結果可證明他沒有發生姦淫行為，沒有不正當交往行為。切結書寫「不去找女人」、「不要跟外面女人連絡」，已過度限制他社交及人格自由，違反公序良俗，應屬無效。兩人在2016年3月就分居纏訟，已無夫妻共同生活親密感受，500萬違約金應酌減成1萬元。

法官認為，何男與賴女簽訂切結書內容並未違反善良風俗，屬有效契約。與藍女全裸同處一室，雖無證據證明有通姦，但藍女在2000年11月就曾打電話恐嚇賴女，稱何男「我老公」，挨告後獲緩起訴處分，可知2人很早之前就關係曖昧，與正當交往朋友常情不符。何男確實違約，但衡量他的行為，500萬明顯過高，應酌減為20萬。

賴女不服上訴，台中高分院審理後仍維持原判，駁回上訴，何男仍可再上訴。

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