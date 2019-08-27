泰王室「貴妃戰機照」罕見曝光…美到網站當機　國王下令替她寫傳記

▲泰國王室罕見發布詩妮娜的相片。（圖／取自泰國皇室宮務處）



記者丁維瑀／綜合報導

泰國王室26日發布罕見相片，可見34歲的泰國王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）穿著軍服駕駛戰機，也能看到泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）出現在她身邊。《路透社》報導，王妃的照片與個人的官方傳記同時釋出，由於瀏覽量太大，一度導致網站當機。

現年67歲的泰王7月慶祝生日時，宣布把詩妮娜納為貴妃，當時他才新婚3個月的王后素提達（Queen Suthida）就坐在旁邊。《法新社》報導，詩妮娜是近一個世紀以來首位擔任此種職位的女性。

▲詩妮娜穿著軍服。（圖／取自泰國皇室宮務處）

泰國王室在一份聲明指出，國王已下令替詩妮娜撰寫王室傳記。在王室公開的珍貴相片中，可見詩妮娜穿著短版衣著與軍褲，神情認真駕駛戰機，還有她拿著武器對準目標；據了解，詩妮娜是訓練有素的飛行員、護理師以及保鑣。

#RTA FOTOS: Web gubernamental publica imágenes de la nueva concubina del rey tailandés durante maniobras militares y cae por exceso de tráfico. Sineenat Wongvajirapakdi, de 34 años, obtuvo su título a principios de este mes. Se trata del primer... https://t.co/4TkHk5GI0V pic.twitter.com/hRztPsaugp — Nica Noticias (@NicaNws) August 26, 2019

詩妮娜出生於泰國北部楠府（Nan），從曼谷的護理專科學校畢業，她在泰國與國外都接受飛行員的訓練，曾在國王的皇家衛隊服役，今年5月獲得加冕。

▲泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）



一名王室官員表示，詩妮娜珍貴的相片公開後，由於網站流量過大，正在進行修復。報導指出，詩妮娜被任命王妃以前，泰王才迎娶41歲的素提達；素提達曾擔任空姐。

在 Instagram 查看這則貼文 Thai Royal Family（@thairoyalfamily）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 4:00 張貼

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