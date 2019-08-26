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影／女童看病太吵！屏東狠父「揍肚子打巴掌」還發文取暖…網秒PO影片打臉

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記者柯振中／綜合報導

屏東一名父親26日表示，早上帶兒子、女兒去診所看診時，離開一趟去了洗手間，但2名孩童卻開始吵鬧，為了防止小孩吵到別人，只能用甩巴掌的方式教育，沒想到卻被旁人威脅，讓他上網PO文取暖，「立場不同，得罪之處不好意思了。」不過，貼文發出後，立刻有網友貼出當事影片，狠狠打臉這名父親。

這名高姓父親在臉書社團「爆怨公社」中指出，自己到診所後，先去了一趟洗手間，回來候診區，發現2名小孩在吵架，只能進行調停，「豈料兩孩子越叫越大聲，為了怕影響到其他病患與及醫護人員們，當場就給他們甩了巴掌。」

高男說明，打孩子就是要動作很大，才能讓孩子害怕，同時也要控制力道，沒想到這個舉動卻讓一旁的年輕人看不下去，出面阻止，甚至用威脅的語氣跟他講話，「首先，在此很感謝你對我孩子的關心，但孩子的教育不能等，如果當下我的態度軟化、客氣下來，這兩個孩子以後就更無法無天了。」

高男最後強調，2名孩子只有巴掌打下去，才會立刻閉嘴，要是帶到一旁，過程還是會繼續吵鬧，「立場不同，得罪之處不好意思了。」

▼這位狠父揍了女兒的肚子，還發文說「立場不同」。

▲▼屏東狠父揍女兒的肚子。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，高男發文後，立刻有女網友貼出影片，還原當時的情況，狠狠打臉這位狠父。

這名女網友說，雖然2名小孩真的很吵，但父親阻止的方式相當殘忍，「爸爸制止的方式是，甚麼都沒講，手部完全『沒制力』（台語：沒有控制力道），（往）弟弟重重左右甩兩巴掌，耳膜會破吧…姊姊右臉重甩一巴掌，肚子狠揍一拳，肚子會出血吧…弟弟嚇到立馬閉嘴，明顯兩姊弟臉都是瘀青的，姐姐痛到抱著肚子哭說肚子很痛。」

女網友表示，一名爺爺看到這個畫面，進行制止，卻被狠父反嗆「摸我女兒的腳幹什麼」，讓她當場傻眼，「後面我老公知道後，就進來坐他對面，我老公屬看不慣欺負弱小的人，尤其小孩真的還小，那樣的制止方式實在太恐怖了。」

女網友說到，老公質問這名狠父「不會太誇張嗎」，卻反而被嗆「我怎麼教干你甚麼事」、「不然你要怎樣」、「混哪一間廟的」等話語，讓她相當生氣，「我老公是氣到很想揍他，我知道他一直在故意激怒，還好抱著我兒子，旁人也一直跟我老公小聲說不要理會他。」

最後，女網友強調，雖然是親生小孩，小朋友不乖也的確要制止，但「他的教育方式實在太震撼了，因為真的很大力，根本打仇人」，「可惜沒攝影機，那邊剛好沒攝影機，護士說會跟醫生討論安裝一下。」

▼屏東狠父PO文取暖，卻立刻被網友狠狠打臉。

▲▼屏東狠父PO文取暖。（圖／翻攝自爆怨公社）

▼網友的打臉回應。

▲▼屏東狠父揍女兒的肚子。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：家暴,女童,看醫生,小朋友吵鬧

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