解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

▲ 中國與柬埔寨前屬秘密協議，取得雲壤海軍基地部分使用權 。（圖／翻攝自Jeremy Page 裴杰推特）



美軍印太司令部證實，解放軍正與柬埔寨合作，在柬埔寨建立解放軍的海軍基地，使用期限甚至長達30年，此舉讓解放軍軍艦能夠進入泰國灣的沿海深水區，甚至輕易進出南海，讓美軍大為緊張，美軍官員甚至曾經透露，解放軍取的該據點恐會阻礙美軍馳援台灣。

《美國之音》報導，美國印太司令部戰略計劃與政策副主任、陸軍准將沃威爾(Joel B. Vowell)日前再度表示，柬埔寨和中國正計劃在柬埔寨建立解放軍海軍基地，這個海軍基地將建在柬埔寨施亞努省的雲壤海軍基地(Ream Naval Base)，可以讓解放軍得以進入泰國灣的沿海深水區。

雲壤基地是面向泰國灣的深水港，可以直接進出南海。美國史丹福大學亞太研究中心東南亞研究主任艾默生(Donald Emmerson)說，如果解放軍使用雲壤基地，將會「極其危險」。

▲進駐雲壤海軍基地，解放軍軍艦未來進出南海會更加容易，圖為長白山艦和五指山艦現身南海。（圖／翻攝自中國軍網）



沃威爾說，「我們有資訊顯示，中國將會進行一些開發，加速在雲壤建立一個海軍基地，這顯示，他們希望在那裡建設某些東西，從設施到碼頭到房屋，從雲壤基地持續投放海軍作戰力量」。

沃威爾准將還對解放軍在雲壤海軍基地以北70公里的戈公省(Koh Kong)建立一座機場和一個度假村表示擔憂。美國國防部就此在6月24日致函柬埔寨總理洪森和國防部長狄班，沒有得到回應。但雙方一直保持低層級的接觸。

柬埔寨國防部一位發言人本星期早些時候對《美國之音》說，已經在7月1日召見美國駐柬埔寨的一名武官，要求對信函做出解釋。發言人同時指出，柬埔寨憲法禁止中國在當地建立海軍基地。他說，「你如果想在柬埔寨使用一個海軍基地，我說最好還是使用海南島，因為那裡離中國更近，也有通往這裡的深水港。」