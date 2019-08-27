　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 中國與柬埔寨前屬秘密協議，取得雲壤海軍基地部分使用權 。（圖／翻攝自Jeremy Page 裴杰推特）

▲ 中國與柬埔寨前屬秘密協議，取得雲壤海軍基地部分使用權 。（圖／翻攝自Jeremy Page 裴杰推特）

美軍印太司令部證實，解放軍正與柬埔寨合作，在柬埔寨建立解放軍的海軍基地，使用期限甚至長達30年，此舉讓解放軍軍艦能夠進入泰國灣的沿海深水區，甚至輕易進出南海，讓美軍大為緊張，美軍官員甚至曾經透露，解放軍取的該據點恐會阻礙美軍馳援台灣。

《美國之音》報導，美國印太司令部戰略計劃與政策副主任、陸軍准將沃威爾(Joel B. Vowell)日前再度表示，柬埔寨和中國正計劃在柬埔寨建立解放軍海軍基地，這個海軍基地將建在柬埔寨施亞努省的雲壤海軍基地(Ream Naval Base)，可以讓解放軍得以進入泰國灣的沿海深水區。

雲壤基地是面向泰國灣的深水港，可以直接進出南海。美國史丹福大學亞太研究中心東南亞研究主任艾默生(Donald Emmerson)說，如果解放軍使用雲壤基地，將會「極其危險」。

▲▼長白山艦和五指山艦現身南海。（圖／翻攝自中國軍網）

▲進駐雲壤海軍基地，解放軍軍艦未來進出南海會更加容易，圖為長白山艦和五指山艦現身南海。（圖／翻攝自中國軍網）

沃威爾說，「我們有資訊顯示，中國將會進行一些開發，加速在雲壤建立一個海軍基地，這顯示，他們希望在那裡建設某些東西，從設施到碼頭到房屋，從雲壤基地持續投放海軍作戰力量」。

沃威爾准將還對解放軍在雲壤海軍基地以北70公里的戈公省(Koh Kong)建立一座機場和一個度假村表示擔憂。美國國防部就此在6月24日致函柬埔寨總理洪森和國防部長狄班，沒有得到回應。但雙方一直保持低層級的接觸。

柬埔寨國防部一位發言人本星期早些時候對《美國之音》說，已經在7月1日召見美國駐柬埔寨的一名武官，要求對信函做出解釋。發言人同時指出，柬埔寨憲法禁止中國在當地建立海軍基地。他說，「你如果想在柬埔寨使用一個海軍基地，我說最好還是使用海南島，因為那裡離中國更近，也有通往這裡的深水港。」

ET快訊
快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居
「一次2000元」邀12歲少女壞壞5次！摩鐵、停車場留痕跡　
神秘「1403」狂出現！孫幫嬤撿骨「挖出洋娃娃」...驚人真

關鍵字：柬埔寨,雲朗海軍基地,泰國灣,東南亞要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／咬牙扛房租、學費！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜

影／抖M妹躺爸身上「要求被打」！下秒奶音甜喊：不要嘛～超煽情　媽急撇清

影／超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員說話了...曝真實做法

高雄趕回屏東「連一周睡不著」！駕駛嚇壞：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

影／他領20萬元ATM狂叫！5分鐘內「3輛警車」包圍…嚇傻：太誇張了

影／32歲單親媽撞違規車！3天後不治器捐…留2幼子　北投人淚「想捐助學金」

全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

採數位迷彩圖騰　國軍兩截式雨衣利於執行災後復原任務

川普想用「核彈炸颶風」阻災情　推特發文震怒：假新聞！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

曾沛慈演唱會有超難請「天菜」　有SpeXial？...擔心「邀的到嗎」

全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

採數位迷彩圖騰　國軍兩截式雨衣利於執行災後復原任務

川普想用「核彈炸颶風」阻災情　推特發文震怒：假新聞！

F-35被F-15擊敗！　美軍飛官證實戰勝「天下第一戰機」

攻台立體化　解放軍075型攻擊艦即將下水拚6年內服役

500呎低空桶滾鑽升　幻象DEMO新秀李健豪秀沉穩飛行

7年115次特技操演　鄧恩憐創我幻象展示飛行員任期最久紀錄

「平流層怪獸」米格-31閃電截擊　飛2萬米高空直逼戰機極限

7個月瘋狂跑步甩肉51公斤！　他成功跑進「美國陸軍」達成入伍夢想

全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

花100塊神手一扭！　曬3.3公分「比小指短」小物他秒傻眼...網反推：超精細

韓妞網紅們最愛髮色全集：大勢「橄欖棕」崛起、奶茶棕穩穩不敗

解放軍柬埔寨建立海軍基地「使用期限30年」　美軍印太司令部證實

20歲鋼琴老師遭前男友「割頸放血」慘死　父一看屍體當場崩潰

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

倫敦三款流行的妝前乳比較　這款擦完肌膚立刻嫩的像小寶寶

肯德基爺爺改吃素！KFC推出「植物肉」炸雞　開賣時間地點曝光

要人給人要錢給錢救「亞馬遜雨林大火」　G7砸7億、日本願助長期護林

日本男生的素T穿搭秘訣在於「配色」　穿對瞬間提升時髦度

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

軍武熱門新聞

F-35狗鬥被F-15擊敗！美..

解放軍柬埔寨建立海軍基地　美軍..

川普想用核彈炸颶風發文震怒：假..

極限飛行　「平流層怪獸」2萬米..

解放軍075型成攻台致命武器

十一閱兵國產化高　戰機換太行引..

「高超音速」東風-17飛彈可穿..

烏克蘭變卦　停止對中出售發動機

7個月甩51公斤　成功入美國陸..

「牽牛星-U」高空偵查24h　..

陸企擁烏國「動力沙皇」25%股..

鄧恩憐7年幻象特技操演創紀錄

幻象DEMO新秀500呎低空桶..

美售台F16V　中國反應大的原..

更多熱門

相關新聞

阻中收購烏克蘭航太公司　美憂取得重要技術

據美國高層官員透露，美國國家安全顧問波頓（John Robert Bolton）正打算阻止中國企業收購烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich），擔心中國藉此機會取得直升機引擎的技術以提升軍事能力。雖然事情還未正式定案，美國政府正企圖尋求民間投資人的幫助，取代中資挽救馬達西奇。

川普想用核彈炸颶風發文震怒：假新聞

F-35狗鬥被F-15擊敗！美飛官證實

神秘1403狂出現　嬤撿骨挖出洋娃娃

連續3個月輪班熬夜　正妹免疫失調長滿紅疹

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

愛吃生魚片...腸壁寄生「20隻白蟲」狂鑽扭

12號颱風「楊柳」可能在明後天生成！

豆花妹吃婚宴破尺度！

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇翻

行李箱塞女屍　屍水滿地嚇壞技工

平頭男溜狗掉進泥坑變「兵馬俑」

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面