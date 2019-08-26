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拒絕繼父性侵…12歲少女慘遭打暈「丟廢井活埋」！11天後挖出屍體

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▲性侵示意圖。（圖／翻攝自網路）

▲12歲少女慘遭繼父多次性侵。（示意圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省咸陽市乾縣一位12歲女孩劉怡然在自己家門口離奇失蹤，11天後被發現慘死在廢井內。慘案發生後不久，她繼父就被警方帶走。據知情人透露，女孩生前遭繼父多次性侵，案發前再次遇到繼父獸性大發，她拒絕並表示要去報警，「王姓繼父擔心事情敗露，將女孩打暈後扔到廢井，並用黃土掩埋。」

據《新京報》報導，劉怡然的劉姓生父說，在警方的陪同下，王男23日戴著腳銬、手銬到井口指認現場。他還透露曾在女兒手機發現不良動漫圖片，懷疑「與女兒被繼父性侵有關」。

此前，女孩失蹤當天腳上僅穿一雙拖鞋，根本沒帶錢。發現孩子失蹤後，家人翻查了5個多小時的監控，一無所獲。媽媽曾認為，女兒失蹤毫無徵兆，也不像是離家出走，什麼都沒拿，「平日活潑外向，有什麼開心或煩惱都會和家人講，不可能想不開。」

劉怡然4歲的時候媽媽再婚，跟隨媽媽和現在的繼父在一起在此地生活。據家屬透露，孩子失蹤後，繼父還家人一起多次著急尋找女兒。警方11天後在村旁一口廢井內一具女孩屍體，為了將遺體從廢井中挖出，還動用了大型挖掘設備。媽媽知道自己枕邊人就是殺害女兒的兇手後，崩潰大哭，「缺德，把孩子扔井中！連一條生路都不給。」

目前，乾縣警方僅表示女孩繼父有作案嫌疑，對於兇手作案動機拒絕透露。

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關鍵字：失蹤,少女,女童,屍體,謀殺

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