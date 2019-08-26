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竹市奶瓶禮盒組　奪下德國紅點設計獎

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▲新竹市政府為市府員工設計奶瓶禮盒。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府為市府員工設計奶瓶禮盒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎最新年度得獎名單出爐，新竹市政府與媽媽設計師馬詩韻合作的奶瓶禮盒榮獲2019年紅點的品牌暨傳達設計獎，瓶身運用新竹市在地玻璃製成，為目前嬰兒奶瓶市場上少數具備高質量、一體成型等特質的高硼硅玻璃容器，耐熱又無塑化劑，瓶上設計有貢丸、烏魚子、花生醬、新竹市鳥喜鵲及九降風等在地元素，讓這組為市府員工設計的彌月禮，從54個國家、8697件作品中脫穎而出，奪下創新設計獎項，凸顯新竹市在城市美學與創意上的軟實力。

新竹市長林智堅表示，新竹市是全國出生率最高的兒童城市，自他上任以來便積極擴大婦幼友善空間，推動新校園運動，本次也選擇親子用品－奶瓶作為新竹伴手好禮，從竹市在地特色發想，與位在香山的台灣玻璃公司合作生產，塑造充滿童趣、在地化的員工彌月禮，作品設計別出心裁且概念完整，故奪下本次紅點的傳達設計獎，盼新生兒家庭感受到市府的用心。

這款奶瓶組含有四大二小共6支奶瓶，大奶瓶瓶身將多項新竹市在地名產、物產擬人化為超萌卡通圖樣，共有4款主題，「團團圓圓‧親子湯」以貢丸為主角，融合有長壽意涵的市樹松葉，象徵親子團圓吉祥；「乘風而來‧送子鵲」則以市鳥喜鵲抱寶寶，表達迎接新生命的喜悅；「闔家一起‧日光浴」則看到烏魚子跟柿餅正在曬太陽，展現出新竹市的特產與九降風的特性；「好事花生‧戲水遊」以新竹人日常經典美食花生與知名花生醬，搭配新竹迷人的海岸線，描繪出新竹豐富的親子生活。

「感覺像經歷了一趟奇幻旅程。」 設計師馬詩韻自2005年開始為自由設計工作者，直到2015年新增了媽媽設計師的身份，就一直希望參與孩童相關設計，她表示小奶瓶瓶身的設計也投注許多心力，圖案閃耀的太陽、月亮和星星皆帶有明亮和希望的意涵，同時與大奶瓶上多處的太陽、星空及大海呼應，很高興紅點設計獎看見她的用心，且每組奶瓶皆附上市長的祝福小卡，「望孩子一暝大一寸，長大後一起玩遍新竹風光」，讓收禮者感到暖暖的幸褔感。

「能夠獲得世界三大設計獎之一的德國紅點設計獎，是對設計師也是市府的一種肯定。」新竹市政府行政處長白舒樺表示，玻璃奶瓶以寬口貼心設計，方便爸媽清潔使用，且為了小寶貝們的衛生安全，市府特別找了國內最大的玻璃公司，有55年歷史的台玻製作，在玻璃材質與瓶身印刷上皆符合國際規範，由於市府經費有限，一開始並未達到最低訂製量，在市府積極溝通發想初衷後，終於成就了這組溫馨實用兼具設計美感的的獲獎作品。

行政處表示，紅點設計獎是德國設計協會於1955年創立，與德國IF產品設計獎、美國IDEA獎並稱為世界3大設計獎，紅點設計獎被定義為一種「好設計品質」的認證標章，每年吸引了超過50個國家，上萬件作品報名角逐，得獎的作品可以在德國Essen的紅點博物館展出作品以及得獎人獲得參加頒獎典禮的機會，本次奶瓶禮盒從全球8,697個參賽作品中突圍實屬不易。

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關鍵字：新竹市行政處,新竹市奶瓶禮盒

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