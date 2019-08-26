　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

500呎低空桶滾鑽升　幻象DEMO新秀李健豪秀沉穩飛行

請按讚支持ETtoday新聞雲

幻象單機性能展示/系列二

軍聞社／記者周昇煒新竹25日電

國軍各型主力戰機都有一位專業「DEMO」飛行員，擔任營區開放時單機性能展示的重要任務，他要在500呎（約170公尺）低空進行桶滾、鑽升、倒飛等各項特技課目，展現戰機優異性能，除了要沉著冷靜，飛行技術更要「完美」，最新一任的幻象戰機「DEMO」飛行員，已經交棒到飛行呼號「Perfect」的李健豪少校手中。

飛行員每天擔任空中警戒任務，飛行技術都在一定水準之上，但要執行特技操演，在萬頭攢動的人群上方進行低空飛行，需要的是「安全」與「執行力」；李健豪少校是空軍官校88期（96年畢業），飛行時數1400多小時（幻象戰機時數1100小時），他的師傅也就是前任DEMO飛行員吳邦彥中校對他的評價是「個性沈穩」、「自我要求嚴謹」、「應變能力快速」，這也是他在同期飛行員中，脫穎而出的關鍵。

飛「DEMO」沒那麼簡單，除了特技課目學科及模擬機練習外，所有課目都要先用雙座戰機實施驗證，現役單機性能展示教官在後座仔細觀察前座學員的操作與課目間的連貫，地點從外海到本場（空軍新竹基地），高度從5000呎（1700公尺）到實際操演的500呎（約170公尺），循序漸進地練習，就是為了安全。

幻象DEMO新秀李健豪　特技傳承「Perfect」飛行。（圖／軍聞社）

李健豪少校回憶，他第一次回到新竹基地進行1000呎（約330公尺）操作時的壓力，「立體課目感覺像是在對地面衝，但是吳邦彥教官跟我說，其實只要高度到、速度到，做的課目從開始到改出，其實都不會低於安全高度，所以是可以放心去做。」

其中，「慢速搖滾」是幻象戰機著名的特技課目，戰機保持空速240海哩、高度500英呎，大約做6次到7次的操作，讓機頭時左、時右、時上、時下像跳舞一般，展現戰機在低速下優異的操作能力，李健豪少校說，「身體要不斷地承受正G與負G，就像在騎馬一樣。」

「安全第一，再來就是秀優異性能。」李健豪少校沈穩的個性中，有著飛行員勇於承擔、面對挑戰的帥氣，讓我們一起期待10月19日在空軍臺南基地的營區開放中，幻象戰機在空中的「完美（perfect）飛行」！

幻象DEMO新秀李健豪　特技傳承「Perfect」飛行。（圖／軍聞社）

ET快訊
蔡英文道歉了！坦承記錯：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板的
3歲兒丟客廳...人妻與小王房內爽啪！夫返家驚覺綠光罩頂：她
高富帥「買房送妳爸媽」見3次狂追曾智希！媽勸：可嫁了…結果根
超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員曝真實做法

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

錯失攔截索噴掉6400萬　美E-2D降落航母傷4架F/A-18系列戰機

新型神秘無人機現身　可望成殲-20「忠誠僚機」

殲-20隱形外衣超越F-22？　新超材料可騙過所有雷達系統

保衛北京空中門戶　第二支殲-20作戰旅即將亮相

4個普通紙杯承重1450公斤！　超強韌保護塗層在大陸軍博會亮相

前身為「王海大隊」　解放軍作戰旅殲-20首次曝光

集中精力量產殲-20　解放軍5年後停產三代半戰機

高度低於50米！　殲-20首秀超低空突防

攻台立體化　解放軍075型攻擊艦即將下水拚6年內服役

500呎低空桶滾鑽升　幻象DEMO新秀李健豪秀沉穩飛行

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

攻台立體化　解放軍075型攻擊艦即將下水拚6年內服役

500呎低空桶滾鑽升　幻象DEMO新秀李健豪秀沉穩飛行

7年115次特技操演　鄧恩憐創我幻象展示飛行員任期最久紀錄

「平流層怪獸」米格-31閃電截擊　飛2萬米高空直逼戰機極限

7個月瘋狂跑步甩肉51公斤！　他成功跑進「美國陸軍」達成入伍夢想

「高超音速」東風-17飛彈可穿透美防空網！最快2020年投入服役

十一閱兵國產化創新高　解放軍主力戰機換「太行引擎」

平壤鎖定韓「F-15K」猛擊鷹　打造18米長模型轟炸

捷克桌賽／被林昀儒打到仆街　波爾大讚：他很危險

便利商店賣新車！7-ELEVEN＆福特跨界聯手　Kuga最低69.9萬起

寵物險「終身續保」最熱賣！醫療大小費用均理賠　投保住宅車險也可加保

郭台銘辦公室回應塔羅牌算參選 柯文哲：不問蒼生問鬼神是壞習慣

國道1號南下135k火燒車　標線工程車3人驚險逃命

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

柴柴化身牙醫師！抬頭幫米克斯弟「洗牙」：這邊有點髒髒喔～

不是在跳「肚皮舞」！少年肚皮狂抖停不了…檢查才知得這病

巢運30年...買屋痛苦度南北大不同　業者：當年高雄房價僅個位數

傳郭柯王陣營有意延攬出任副手　成大校長蘇慧貞：未接獲徵詢

軍武熱門新聞

極限飛行　「平流層怪獸」2萬米..

7個月甩51公斤　成功入美國陸..

「高超音速」東風-17飛彈可穿..

十一閱兵國產化高　戰機換太行引..

解放軍075型成攻台致命武器

陸戰隊余奎麟「登上AIT粉專」

幻象DEMO新秀500呎低空桶..

綠灣號經台海　第七艦隊公開監控..

平壤鎖定韓「F-15K」猛擊鷹..

鄧恩憐7年幻象特技操演創紀錄

F-16V對上殲-20！1關鍵..

002型耗時22天　完成第7次..

網學汽車達人嘉偉評F-16V：..

我軍：F-16V是4.5代戰機..

更多熱門

相關新聞

鄧恩憐7年幻象特技操演創紀錄

飛行呼號「TOP」的空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長鄧恩憐少將，回憶起擔任特技飛行員的責任時說，「一個幻象特技飛行員，它代表的是一份榮譽、表率，更要懂得自我要求。」

網學汽車達人嘉偉評F-16V：老氣年輕人不買

美國海軍科學研究船停泊基隆港

我軍：F-16V是4.5代戰機且CP值高

美售台F16V　中國反應大的原因曝光了

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

一周天氣出爐！周四變天「下雨熱區曝」

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

冷凍庫驚見急凍鳥！女兒一句話超展開

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面