7年115次特技操演　鄧恩憐創我幻象展示飛行員任期最久紀錄

軍聞社／記者周昇煒專訪

飛行呼號「TOP」的空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長鄧恩憐少將，回憶起擔任特技飛行員的責任時說，「一個幻象特技飛行員，它代表的是一份榮譽、表率，更要懂得自我要求。」

鄧聯隊長當初從民國89年10月16日起正式扛下單機性能展示的重任，直到民國96年9月15日交棒給第3任特技教官胡志華（第42作戰隊隊長，現階上校），在將近7年的時間裡完成115次特技公開操演，創下幻象戰機在中華民國單機性能展示飛行員任期最久的紀錄，創下幾乎沒有人能夠突破的「TOP障礙」。

「不管是鑽昇、纏鬥或最大G力轉彎，既然是單機性能展示，就是要把飛機的性能發揮到極致。」鄧聯隊長回憶當初幻象戰機回國後，除了捍衛領空的任務外，也希望藉由單機性能展示，充分讓國人知道飛行員的能力以及戰機的性能。

幻象戰機的第1任特技教官是柳惠千，鄧聯隊長表示，「畢竟這個飛機對我們來講是陌生的，當初柳惠千教官在幻象本機種時間沒有很多的情況下，要帶一個剛完訓的幻象機飛行員，又要在低空做這些課目，他的壓力很大，我的壓力也很大。」

鄧聯隊長最後頂住壓力，接下單機性能展示重擔，也樹立無法超越的高牆，他期許自己秉持著「沒有最好、只有更好」的信念，帶著空軍第二聯隊官兵展翅飛翔。