孩子的心靈需要我們愛護　香港政務司長喊話主張罷課團體

▲香港政務司司長張建宗。（圖／翻攝自香港特別行政區政府官網）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」議題延燒，針對外傳教育界計劃發動全港罷課，香港政務司長張建宗25日呼籲，香港各界無論立場如何，「都支持我們的老師、家長，保護我們的下一代在寧靜和諧的校園環境上課學習」，學校絕不是表達政治主張或訴求的地方，更不應成為政治角力的場地。

香港特別行政區政務司司長的網站25日發表題為《新學年 新開始 多對話 尋出路》的網誌，內容提到，「面對高一年級的學習範疇和環境，加上近日社會的對立情況，有些學生可能會感到緊張、焦慮、有壓力和不知所措。孩子的心靈很脆弱，需要我們上一代好好愛護。」

文章指出，「令我深感難過及不安的是，有部分人鼓吹校園罷課，這會令到寧靜、和諧、安全和包容的學習環境受到破壞，對學校和師生造成巨大壓力。」

▲香港「反送中」活動引發多起警民衝突，圖為觀塘遊行。（圖／路透）

文章強調，任何成年人都不應該向仍在求學的孩子，灌輸某些政治議題的個人看法，甚或威迫利誘他們參與政治化的活動，把政治凌駕教育之上，「罷課行為只會干擾學校的日常運作和剝奪學生的正常學習機會，將社會崩緊氣氛延至校園，影響學生學習情緒，對我們的下一代的健康成長絕無好處。」

文章寫道，面對這種情況，不少家長擔心子女可能會因立場不同和意見不一，或因為家人的職業和背景等而令他們在學校被仇視欺凌，甚至被暴力行為脅迫，「政府會以最大誠意與各界坦誠對話，虛心聆聽。政府熱切期望社會回歸平靜，大家可以通過真誠對話，一起尋找可行出路、重建互信，讓香港向前邁進。」