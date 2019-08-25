「荃葵青遊行」抵終點　《南華早報》：警或出動水炮車

▲遊行現場下起雨。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼24日的觀塘遊行後，香港市民今（25）日再度發起「荃葵青集會遊行」，隊伍下午3點從葵涌運動場起步，3點35分抵達終點荃灣公園，大會稱集會將於今晚7點開始。《南華早報》隨後發佈報導，引述警方消息稱，倘若示威者手段趨激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。

▲隊伍從葵涌運動場起步 。（圖／路透社）

據《香港01》報導，受白鹿颱風影響，香港天文台今早發出黃色暴雨警告，下午「荃葵青遊行」進行期間，現場風雨不斷，但仍有近千穿黑衣市民參與示威。荃葵青大遊行申請人林啟康及統籌人余藝明表示，特首林鄭月娥一方面稱要與市民對話，但另一方，卻縱容有警員在清場時，揮警棍擊打示威者頭部，做法完全不合理，對此予以強烈譴責，重申「五大訴求，缺一不可」。

▲港警示範「水炮車」。（圖／翻攝香港警察臉書）

香港《南華早報》引出警方消息稱，倘若示威者手段趨激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。另有網友稱，2架水炮車從向大欖隧道方向駛去，疑似開往荃灣一帶。

據了解，香港警方早前斥資1660萬港元，購買了3輛「人群管理特別用途車」（水炮車），每輛長8公尺、寬2.5公尺、高4.1公尺，車上設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置。除此之外，為了拍攝外圍情況，左右車頂各裝有360度的攝錄鏡頭，而車頂則配置2支噴水裝置，用來噴射水柱、催淚水劑等來驅散人群。