警閃電臨檢…赫見酒店妹「肉色狂搖」　客秒進聖人模式：不知她為何脫光

▲基隆水汪汪KTV。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／基隆報導

暑假即將接近尾聲，基隆市警方日前組成「聯合稽查小組」、匯集60多名稽查人力前往轄區臨檢，並於晚間9時許走進愛一路「水汪汪KTV」，結果赫見包廂內2名年輕越南妹脫得一絲不掛，手上晃著三角內褲、不斷搖晃雙乳挑逗酒客，震撼的畫面讓稽查人員全看傻了眼；現場3名酒客見到警察到訪也嚇得不輕，直接1秒進入「聖人模式」，連連裝傻搖頭，「我也不知道她們怎麼就脫了！」

基隆市警方指出，市府與警一分局、消防局等單位組成聯合稽查小組，並於23日晚間動員60多名稽查人力針對轄區各場所進行全面性臨檢；由於愛一路上的「水汪汪KTV」聲明遠播，因此也被警方列為稽查地點之一。

當天晚間9時許，稽查人員閃電集結、並一路走上3樓進行臨檢。KTV媽媽桑毫無防備，待見到警方後再通報已經來不及。稽查人員走進KTV後一打開包廂，就見2名年輕的越南妹全身脫個精光，手中還嫵媚地搖晃著脫下的蕾絲三角內褲，隨著音樂晃動雙乳挑逗酒客，震撼一幕讓稽查人員當場看傻。

稽查人員見到荒唐畫面後當即大喊「警察臨檢！」2名晃得陶醉的越南妹這時才有如大夢初醒，一轉頭就見到10多名稽查人員，嚇得趕緊穿衣；而包廂內的3名酒客也被嚇到瞬間酒醒，秒進入聖人模式，裝傻直呼「我也不知道她們為什麼要脫光！」警方事後也將2名脫衣越南妹、及媽媽桑帶回，訊後依妨害風化罪嫌送辦。

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▼警方突襲酒店KTV臨檢，赫見2名越南妹裸身陪酒助興。（示意圖／資料照）