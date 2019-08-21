率領罷工「捍衛新聞自由」遭整肅　MBC記者李容馬癌逝：媒體要為弱者發聲

▲ 李容馬稱二度前來探病的文在寅是「我非常感謝的人」。（圖／翻攝自臉書／이용마）

記者陳宛貞／編譯

南韓2任前總統李明博及朴槿惠以政治力量干預媒體，促使公營電視台KBS及MBC職員發動長期抗爭。MBC記者李容馬當時擔任全國媒體工會MBC本部宣傳局長，是領導罷工的關鍵人物，遭整肅後仍持續透過廣播、研究及演講等活動，為爭取新聞自由不遺餘力，2016年卻遭診斷出腹膜癌末期，今晨病逝，享年50歲。

李容馬雖於2017年復職，遭解雇期間卻確診惡性腹膜間皮瘤，與病魔抗爭至今，當地時間21日早晨6時44分（台灣時間5時44分）於首爾峨山醫院離世，在家人的陪伴之下，50年的生命畫下句點。

▲ 李容馬遭解雇後仍為守護新聞報導的客觀公正而奔波。（圖／翻攝自臉書／이용마）

李容馬1969年生於全羅北道南原，1987年起就讀首爾大學政治學系，親身經歷民主化運動。他在1994年進入MBC擔任社會記者，曾在社會、文化、外交、經濟及政治領域採訪報導，期間揭發蓋在保育地區內的豪華墓地等事件，以深度報導批判社會議題。他2011年起擔任MBC工會宣傳局長，為死守公平報導而率領罷工長達170天，2012年3月5日遭高層以「擾亂公司內部秩序」為由解雇。

遭整肅後，李容馬在媒體工會的國民電視台主持談話性節目《李容馬的韓國政治》，身為政治學博士，也持續在首爾大學政治研究所進行研究。與腹膜癌博鬥期間，他2017年10月也曾出席新書活動並呼籲同業，「若媒體不能提問，民主就會完蛋。」

另一方面，MBC當時共解雇6名「主導非法罷工」的員工，包括當時擔任節目製作人的現任MBC社長崔承浩。工會為他們提出解雇無效訴訟，一二審皆勝訴。崔承浩2017年12月就任社長後，與工會達成協議，讓所有遭不當解僱的員工得以重返工作崗位。

▲ 李容馬與電視劇製作人金敏植（右）當年都站在罷工第一線，遭到不當解雇。電影《共犯者們》記錄他們為對抗權力而奮鬥的過程。（圖／翻攝自臉書／이용마）

時隔5年9個月，李容馬在2017年12月8日復職。但為接受治療，同年12月11日便是他最後一次上班。他當天表示，「自2012年3月被解雇的那天起，我始終相信這一天終將到來。因為我認為，我們堂堂正正的戰鬥了，且為正義發聲。」但他也坦言，「雖然我從未懷疑這天將到來，今天成真後卻感覺像是夢一般，一場不想醒來的夢。」他也提到，「雖然批判與監督是媒體的職責，也必須不斷為社會上的弱者發聲。」

他在2017年12月1日獲頒李泳禧報導獎，發表感言指出，他在公營媒體MBC度過記者生涯，為捍衛公營媒體而展開抗爭，因此被解雇，「我之所以如此努力，是因為公營媒體顧名思義就是『國民的媒體』；能夠捍衛改革勢力的也只有人民。媒體人應該挺身而出，國民應該團結一心，才能改變世界。」

李容馬曾出版《我相信世界可以改變》一書，講述自己親身經歷的南韓現代史，以將近20年的採訪經驗，分析南韓社會及媒體問題，在媒體業占有一席之地。總統文在寅2016年12月競選期間及今年2月都曾前往探病，向李容馬說明政府的社會政策。