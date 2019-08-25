南韓獨島防禦演習今明登場！海陸空戰力規模擴大　日韓緊張再升溫

▲ 南韓自1986年啟動獨島防禦演習，當局今年把軍演稱為「東海領土守護演習」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓軍方今（25日）早臨時宣布展開為期2天的獨島（日稱竹島）防禦演習，海陸空軍均參加，動員艦艇、軍機、海陸戰隊兵力，當局今年更把此次演練賦予新名稱「東海領土守護演習」。軍方表示，此次軍演的規模較往年還要大，旨在堅定守護獨島等東海領土的決心。

韓聯社報導，此次參加演習的軍力囊括海陸空三軍，包括海軍和海警艦艇、海軍和空軍飛機、陸軍和海軍陸戰隊兵力。海軍人士指出，此次例行軍演是首度使用「東海領土守護演習」的名稱，表達捍衛南韓東部諸島的決心。

事實上，南韓通常每年6月、12月在獨島舉行軍演，但今年中的訓練二度順延，直到今日才臨時宣布演練開始的消息。根據原定計畫，獨島軍演本在6月舉行，但考量日韓關係緊張而推遲；到了日方7月對韓宣布貿易出口管制相關收緊措施後，一度考慮在本月15日進行，但因天氣、美韓軍演等因素作罷。

報導引述分析指出，日本政府似乎沒有調整對南韓經濟措施的意願，所以首爾當局放棄「戰略模糊」的立場，在宣布撕毀《軍事情報保護協定》（GSOMIA）後的3天就宣布進行獨島軍演。

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