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韓軍晚26分鐘！南韓通報「退GSOMIA」隔天北韓射彈　日防衛省搶先發表

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 二戰徵用工案挑起的日韓糾紛越演越烈。（圖／達志影像／美聯社）

陳宛貞／編譯

北韓24日清晨無預警發射2枚飛行物，一個月內七度試射，卻是南韓宣布退出與日本的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）後的第一次。北韓發射第一枚武器後，日本防衛省在7時10分便宣布偵測到疑似飛彈的飛行物，南韓聯合參謀本部卻在26分鐘後的7時36分才宣布。

美國推動GSOMIA的部分原因即是為確保北韓導彈活動受到嚴密監控，日韓也定期與美國及其他國家共享對這類武器試射的分析結果。前2年皆自動延長的GSOMIA將在11月22日到期，南韓政府在決定續簽與否的死限2天前（22日）宣布毀約，23日通報日本政府。而北韓正好選在隔天試射，使日韓當局的反應格外受到關注。

▲北韓金正恩24日凌晨再度視察新型火箭試射。（圖／朝中社）

▲ 《朝中社》稍早公開金正恩視察新武器試射的照片。（圖／朝中社）

北韓昨天清晨6時44分及7時1分在咸鏡南道宣德一帶向東部海域發射2枚武器，官媒《朝中社》今（25）日稍早證實為超大型多管火箭炮。根據《朝日新聞》，日本防衛省在北韓第一枚武器射出的26分鐘後表示，「推測北韓發射飛彈」；南韓聯參則又比日本晚了26分鐘。

《韓聯社》報導，北韓7月25日至本月16日間6次試射武器，都是南韓首先發表偵測結果，24日卻被日本搶先。分析認為，日本早就準備好面對北韓試射的一切可。防衛大臣岩屋毅24日則對此說明，「因為已經作好萬全準備，才能夠快速判斷。」《讀賣新聞》則指出，日本當局主要是分析海上自衛隊神盾艦偵測到的情報。

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關鍵字：北韓試射,軍事情報保護協定,GSOMIA,日韓貿易戰,日韓要聞

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