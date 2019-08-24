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1個月第7次！北韓射彈飛行高度今年最高　南韓軍方：可能是新武器

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▲▼北韓試射飛彈引起國際社會不安。（圖／路透）

▲北韓近來頻繁試射飛行器。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

南韓聯合參謀本部24日表示，北韓今晨在咸鏡南道宣德一帶，朝東部海域發射2枚疑似短程彈道導彈的飛行器。南韓軍方認為，考量到北韓今晨所發射的導彈最高飛行高度為9.7公里，成為今年所發射的飛行器中最高的，除了可能是以高角度發射，也不排除發射新型武器的可能性。

《韓聯社》報導，根據南韓聯合參謀說法，今天上午6時45分許以及7時2分許，軍方探測到北韓從咸鏡南道宣德一帶的方向，往東部海域發射2枚疑似為短程彈道導彈的飛行器。無論飛行距離多少，北韓此舉都違背聯合國安理會實施的制裁。

北韓今晨所發射的飛行器，最高飛行高度9.7公里，飛行距離約380公里，最高飛行速度超過6.5馬赫。南韓軍事專家猜測，北韓今晨可能用高角度發射5月以來所公開的「新型武器三大體系」其中一種武器。

鑒於北韓最新發射的導彈最高飛行高度9.7公里，拿下今年所發射飛行器的最高值；南韓軍方一名人士認為，北韓可能以高角度發射現有的武器，不過由於飛行高度明顯增加，也不排除發射新型武器的可能性。

美國總統川普6月才在板門店會見北韓領導人金正恩，北韓本月內就射彈7次。專家認為，北韓現階段只試射ATACMS飛彈2次，為了實戰部署，還必須展開更多的試驗發射。

針對北韓近來頻頻發射飛行器，川普倒是顯得冷靜，他告訴記者，金正恩就是喜歡測試導彈，這些試射沒有導致與北韓的關係變得複雜，「但我們從未限制短程導彈，許多國家都在試驗這些導彈。」

►►北韓：美若維持制裁就「失算」了！　放話當華盛頓「最大威脅」

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關鍵字：北韓,飛行器,導彈,日韓要聞

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