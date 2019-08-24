拒南韓哥搭訕…櫻花妹遭暴打「跌地扯髮狠踹」：求救都被無視　日韓網友氣炸！

▲みゆりん拒絕南韓男子搭訕後被暴打。（圖／翻攝自みゆりん推特、IG，同下）

記者林瑩真／編譯

日本與南韓因二戰徵用工問題徹底撕破臉，包括貿易、政治、軍事方面都有許多爭議。沒想到如今一名日本正妹日前到南韓旅遊，拒絕一名南韓男子的搭訕後，竟然遭到暴打，讓她直呼「南韓治安真的太差了，受不了」。

日本正妹みゆりん（miyurin）前往南韓旅遊，但23日卻在IG限時動態PO出遭到暴打的影片。みゆりん隨後在推特上解釋，當時走在弘大路上被一名身穿紫衣、戴迷彩帽的男子搭訕，但她不願接受，一開始先無視對方，接著表明男子行為令人困擾，不料男子突然暴怒，開始糾纏她與朋友，甚至不停謾罵。

みゆりん擔心這樣下去發生事情就太恐怖了，於是決定用手機錄影，結果男子見狀，立刻衝過來就是一陣暴打，拉著みゆりん的頭髮，不時狠踹踢腿，以及用拳頭狠揍。影片很快就被轉發，同時引起日韓的網友熱烈討論。

▲みゆりん被毆打的畫面。

許多日本網友直呼男子行為太暴力，身為男性欺負女性太過分，也有許多韓國網友狠批男子是國際恥辱，湧入みゆりん的Instagram為此道歉。雖然有網友指出，被毆打的女性鞋子一度變成運動鞋，懷疑影片造假，不過みゆりん出面解釋，這是因為她與朋友一共有5人走在一起，其中一名朋友與她衣著相似。

みゆりん也說，這不是她第一次拒絕南韓男子搭訕後被毆打，但第一次在日本大久保，當時大喊求救時就有日本人上前幫忙，但南韓人全都冷漠走過，是朋友打電話叫人幫忙才阻止一切。事件目前引起熱議，首爾麻浦警方表示已經著手調查，但目前尚沒有收到受害者或日本大使館的報案。