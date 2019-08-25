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高雄5區停班課...韓國瑜神隱不在應變中心　副市長：他人在高雄

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▲白鹿颱風第三次工作會議 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄市副市長李四川。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府今(25)日上午8時由副市長李四川召開白鹿颱風第三次工作會議，他表示，白鹿颱風已出海，目前的災情以路樹倒塌及環境待清潔為大宗，在今日中午前迅速整理復原市容。但防災會議不見韓國瑜到場，媒體詢問韓國瑜今天人在高雄嗎？李四川則說當然在高雄，但沒有災，所以目前沒有安排勘災行程。

▲白鹿颱風第三次工作會議 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲白鹿颱風第三次工作會議。（圖／記者洪靖宜翻攝）

白鹿颱風雖逐漸遠離台灣，但雨勢風勢依然不能輕忽，像在彌陀區就曾出現11級陣風，高市府昨晚11點半將高市災害應變中心降為三級開設，但還有六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等5個山地行政區，仍停止上班、上課，今(25日)召開第三次工作會議，由副市長李四川主持，他提到，這次颱風有驚無險，目前的災情以路樹倒塌及環境待清潔為大宗，請工務局、環保局在今日中午前迅速整理復原市容。而根據工務局截至今天早上8點統計，路樹斷枝有54件，路樹傾倒為131件，公園樹木傾倒有67件。

至於山區部分，民眾預防性撤離，會等到黃色警戒解除的時候，再讓民眾回家。不過被問到市長韓國瑜是否會到山區勘災，李四川則回應，剛跟山區區長及公所視訊會議，目前無災害，後續會繼續注意。

而防災會議不見韓國瑜到場，媒體詢問韓國瑜是否人在高雄？李四川則回「他人當然在高雄，現在以防颱為主，等一下會把災情處理狀況會跟他回報」，李四川也說「目前沒有災，只有幾顆路樹倒塌，中午之前會處理完畢」。

至於韓國瑜從昨晚(24日)主持二次工作會議後，被問到是否會留在高雄，或是如期訪台中，他都選擇不回應，只由新聞局長王淺秋代為回答目前沒有規劃(去台中)，但截至目前韓國瑜並未新增公開行程。

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關鍵字：韓國瑜,李四川,颱風,高雄

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