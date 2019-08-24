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三峽警閉鎖式威力掃蕩　分局長李建廣親率展打擊犯罪決心

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▲ 三峽警閉鎖式威力掃蕩 分局長李建廣親率展打擊犯罪決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

三峽警閉鎖式威力掃蕩，分局長李建廣親率展打擊犯罪決心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽警分局為防制街頭暴力及危險駕車，淨化轄內治安，遏止飆車歪風，23日晚間特別規劃「閉鎖式」威力大掃蕩勤務，這項專案勤務置重點於防制街頭暴力及危險駕車，並針對轄區重要聯絡道路及聯絡桃園市交通要道，共同執行小區域聯合路檢、盤查勤務。專案執行成效計查獲詐欺案、毀損案通緝犯計2件2人；毒品案計2件2人；逃逸外勞計1件1人。取締交通違規告發計10件、超載計3件，防制飆車、危險駕駛測速照相計32件。

▲ 三峽警閉鎖式威力掃蕩 分局長李建廣親率展打擊犯罪決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

為強化警力執勤能量，除分局既有警力外，市警局調派保安大隊霹靂小組、交通警察大隊、刑事警察大隊、少年隊，婦幼隊等支援本次專案勤務執行，藉由強勢大執法淨化治安環境，遏止犯罪，宣示維護治安之決心。此次專案勤務，針對三鶯地區轄內KTV、汽車旅館、網咖、釣蝦場及出入份子複雜場所進行擴大臨檢，並設立多處路檢盤查點，以對外封鎖、對內掃蕩的勤務方式，有效遏止聚眾打架案件發生，以營造健康安全的環境。

三峽警分局長李建廣表示，「暑假結束緊接著中秋佳節即將來臨，為有效防制街頭暴力、飆車歪風，淨化社會治安，刻不容緩，警方將以優勢警力持續對青少年易聚集場所執行威力掃蕩臨（路）檢勤務，有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪決心」。

▲ 三峽警閉鎖式威力掃蕩 分局長李建廣親率展打擊犯罪決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 三峽警閉鎖式威力掃蕩 分局長李建廣親率展打擊犯罪決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 三峽警閉鎖式威力掃蕩 分局長李建廣親率展打擊犯罪決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：新北,三峽,盤查,臨檢

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