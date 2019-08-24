　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者郭世賢／新北報導

今夏最火熱的「六都電競爭霸戰」總決賽24日熱烈開打，新北市政府警察局局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬率隊，與來自六都的電競好手同歡，希望透過參與青少年朋友時下熱門的電玩競賽活動，拉近與年輕世代的距離，更進一步強化犯罪預防宣導的效果。

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬 親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供）

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬，親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「六都電競爭霸戰」總決賽活動現場，火藥味相當濃厚，人潮絡繹不絕，現場觀眾除專注觀看總決賽賽況外，目光更是被新北市警察局長陳檡文及「大尾鱸鰻」導演邱瓈寬所吸引，搭上此波電競賽事熱潮，共同提倡青年學子熱情加入電競等健康休閒娛樂活動。

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬 親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供）

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬率隊，與來自六都的電競好手同歡。

新北市政府警察局特別安排由警察局長陳檡文親自現身電競盛大賽事，期盼家長能正面支持青少年的電玩競賽，除此之外，有別於傳統之教條式宣導，別出心裁地結合電玩競賽與犯罪預防，使青少年朋友能藉以吸收犯罪預防正確觀念。

警察局長陳檡文表示，今日特別邀請大導演邱瓈寬擔任反毒大使，共同為六都之電競隊伍加油，希望透過此次機會向青少年宣導「就要青春五不要—不吸毒、不加入幫派、不霸凌、不飆車、不援交」，而現今網路詐騙防不勝防，更要提醒年輕子弟「第六不—不當詐欺車手」，享受青春不留白。

陳檡文進一步表示，新北市政府警察局未來還會深入校園舉辦熱血警察與國中生的電競友誼賽，組隊同場飆技，相信賽事必定精彩可期，邀請大家屆時共襄盛舉。

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬 親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供）

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬 親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供）

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬 親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供）

▲▼ 新北警察局長陳檡文與反毒大使祈錦鈅（左）合影。

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬 親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供）

ET快訊
藥師狠殺妻原因曝！和牙醫弟房產分不攏子女又沒挺..心死帶老婆
白鹿颱風擦邊3hrs快閃出海！屏東、高雄越晚風雨越大
台中藥師拿刀往妻脖子狠砍..媳婦見血泊嚇壞！他接著上2樓浴室

關鍵字：新北,電競,六都電競爭霸戰,預防犯罪宣導

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白鹿釀農物損失197萬　番荔枝、香蕉、玉米、蘆筍遭殃

新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

「白鹿」消風中！本島最快23:00脫離暴風圈　花東有望晚間解陸警

台啤球員當一日志工陪憨兒打籃球　整個球場都是歡樂聲

LIVE／白鹿快閃出海！2地區越晚風雨越大　氣象局曝颱風最新動態

白鹿直撲！台鐵彰化以南對號列車午後停駛　陸海空交通異動懶人包

白鹿帶豪大雨！2條土石流紅色警戒、545條黃色警戒

濃眉男買便當「狂賒19680元」！老闆娘客氣苦等…2月後遭封鎖　女兒心疼哭

影／「白鹿」擦邊3hrs快閃出海了！　屏東、高雄越晚風雨越大

LIVE／白鹿發威！高雄山區民眾撤離　氣象局曝颱風最新動態

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

白鹿釀農物損失197萬　番荔枝、香蕉、玉米、蘆筍遭殃

新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

「白鹿」消風中！本島最快23:00脫離暴風圈　花東有望晚間解陸警

台啤球員當一日志工陪憨兒打籃球　整個球場都是歡樂聲

LIVE／白鹿快閃出海！2地區越晚風雨越大　氣象局曝颱風最新動態

白鹿直撲！台鐵彰化以南對號列車午後停駛　陸海空交通異動懶人包

白鹿帶豪大雨！2條土石流紅色警戒、545條黃色警戒

濃眉男買便當「狂賒19680元」！老闆娘客氣苦等…2月後遭封鎖　女兒心疼哭

影／「白鹿」擦邊3hrs快閃出海了！　屏東、高雄越晚風雨越大

LIVE／白鹿發威！高雄山區民眾撤離　氣象局曝颱風最新動態

U18世界盃／陳柏毓25日先發對美國　滑球加快當武器

川普下令「美企離開中國」怎麼強制做到？　路透：4方法可行

不斷更新／林承飛安打攻下分數　2局象5：1猿

駭人！美高中老師擬「完美校園槍擊手法」：我將殺光全校留下1000具屍體

酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

颱風白鹿來勢洶洶　金門海巡全面戒備

委外包工颱風天清淤跌落3米水溝　警消救起送醫搶救不治

3汪興奮搖擺！「攻守交換」搭肩變八腳獸　網崩潰：我看了什麼

白鹿釀農物損失197萬　番荔枝、香蕉、玉米、蘆筍遭殃

新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

生活熱門新聞

「20190823」超罕見　網..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一..

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

他提醒「下午3點過後就知道颱風..

比內用便宜　他叫外送到店裡

超大豪雨來了！白鹿增強暴風圈更..

停車神遇「他躺在地上」　萬人笑..

白鹿午後翻過山　南部風雨就來了

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

8歲童帶母親遺照登頂玉山　離天..

白鹿爆衝　全台24日停班課懶人..

白鹿3hrs快閃出海！南部越晚..

更多熱門

相關新聞

秋節白米送愛　海巡溫情助弱勢

中秋佳節將近，海巡署金馬澎分署及警衛隊第二中隊，利用勤餘發揮大愛，與新北市中和區公所一同舉辦「中和區秋節愛心白米發放活動」，23日於秀峰市民活動中心致贈白米，主要對象為中、低收入戶、身心障礙者、弱勢兒童少年及獨居老人等，感受秋節的氣氛，希望藉此達到拋磚引玉，呼籲社會各界關懷弱勢。

新北停電數曾29077戶　今晚10點前修復

新北表揚特優75歲里長用心耕耘

夾腳拖雙盜　50秒捲走自助洗衣2萬

新北推小農電舖直銷站

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面