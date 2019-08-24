新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

記者郭世賢／新北報導

今夏最火熱的「六都電競爭霸戰」總決賽24日熱烈開打，新北市政府警察局局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬率隊，與來自六都的電競好手同歡，希望透過參與青少年朋友時下熱門的電玩競賽活動，拉近與年輕世代的距離，更進一步強化犯罪預防宣導的效果。

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬，親征「六都電競爭霸戰」總決賽。（圖／新北市警察局提供，下同）

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「六都電競爭霸戰」總決賽活動現場，火藥味相當濃厚，人潮絡繹不絕，現場觀眾除專注觀看總決賽賽況外，目光更是被新北市警察局長陳檡文及「大尾鱸鰻」導演邱瓈寬所吸引，搭上此波電競賽事熱潮，共同提倡青年學子熱情加入電競等健康休閒娛樂活動。

▲ 新北警察局長陳檡文攜手大導演邱瓈寬率隊，與來自六都的電競好手同歡。

新北市政府警察局特別安排由警察局長陳檡文親自現身電競盛大賽事，期盼家長能正面支持青少年的電玩競賽，除此之外，有別於傳統之教條式宣導，別出心裁地結合電玩競賽與犯罪預防，使青少年朋友能藉以吸收犯罪預防正確觀念。

警察局長陳檡文表示，今日特別邀請大導演邱瓈寬擔任反毒大使，共同為六都之電競隊伍加油，希望透過此次機會向青少年宣導「就要青春五不要—不吸毒、不加入幫派、不霸凌、不飆車、不援交」，而現今網路詐騙防不勝防，更要提醒年輕子弟「第六不—不當詐欺車手」，享受青春不留白。

陳檡文進一步表示，新北市政府警察局未來還會深入校園舉辦熱血警察與國中生的電競友誼賽，組隊同場飆技，相信賽事必定精彩可期，邀請大家屆時共襄盛舉。

▲▼ 新北警察局長陳檡文與反毒大使祈錦鈅（左）合影。