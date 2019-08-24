　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只石虎連香蕉都圖庫！集集彩繪列車爭議再燒　觀光局修正趕工中

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車20日亮相。（台鐵提供）

▲國立集集美術館彩繪列車陷抄襲風波。（台鐵提供，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

國立集集美術館彩繪列車亮相後爭議不斷，繼遭外界質疑石虎畫成獵豹、石虎撞臉圖庫作品、字體侵權風波後，又有眼尖網友發現，車廂內5根香蕉圖案竟也是購自圖庫，一連串爭議讓集集彩繪列車還沒上線就掀起話題。

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

請繼續往下閱讀...

▲全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車。

交通部觀光局與台鐵、高鐵合作，推出全台首座移動美術館國立集集美術館彩繪列車，不過現今焦點卻全在設計師身上，設計師江孟芝日前出面解釋，坦承石虎確實是購買自圖庫，並強調「絕對不是抄襲」，是已經購買的素材，針對細節沒做好深感自責及抱歉。而24日又有網友發現不同熟度顏色的5根香蕉與火車座位上的報紙設計似乎也似曾相識。

▲▼左圖為彩繪列車中的石虎，右圖為圖庫的石虎。（圖／左台鐵提供，右翻攝自shutterstock）

▲左圖為彩繪列車中的石虎，右圖為圖庫的石虎。（圖／左台鐵提供，右翻攝自shutterstock）

觀光局提到，此次是在6月初公開招標，執行上時間確實不夠充裕，請來設計師為整體設計做一個概念發想，據了解，不管是石虎還是香蕉圖案，並非抄襲而是使用了合法圖庫圖樣。針對細節沒有審視清楚的部分，觀光局主任秘書林坤源表示，內部已針對此事件做出檢討，未來在執行案子時會更加小心處理，日後合約上也會列出新的規範，創意設計之外，使用元素部分都要有標示授權。

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

▲火車座位報紙概念遭質疑「致敬」他人作品。（圖／交通部觀光局提供）

對此風波，觀光局已陸續進行雙方協商，重新檢視所有彩繪元素，也進一步與設計師討論釐清，有瑕疵的部分會再重新做修正。至於石虎像獵豹遭批部分，觀光局則表示將會請特有生物保育中心專家提供不同石虎圖樣，對石虎元素做出進一步修正。

集集彩繪列車共4節，目前已經完成2節車廂，未完工的部分將會重新貼上新圖案，目標是在9月20日前全面完工。觀光局也強調，規劃彩繪列車是盼大家更認識集集，將重點放在山蕉與921地震20周年，希望將疑慮修正後趕在9月21日正式上路。

ET快訊
快訊／高雄市山區雨量達標　5區25日停班停課
快訊／白鹿颱風「金門縣風雨達標」　25日上午停班停課
桃酒駕3死！死者女兒崩潰：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真諷刺

關鍵字：集集彩繪列車,石虎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

快訊／86歲「快樂嬤」過世！　快樂姐fb：從今以後，再也沒有一起的中秋節

快訊／白鹿颱風掃過！高雄市山區雨量達標...「5大區域」25日停班停課

太平山遊樂區26日8時開園　福山植物園25日續休園1天

快訊／白鹿出海！金門25日上午停班課　台東7鄉鎮25日停班課

快訊／白鹿颱風「金門縣風雨達標」　25日上午停班停課

白鹿威力強新竹也遭殃　高爾夫球場護網鐵柱吹斷5根

不只石虎連香蕉都圖庫！集集彩繪列車爭議再燒　觀光局修正趕工中

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

快訊／風雨未達標　宜蘭縣府宣布：25日正常上班上課

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

快訊／86歲「快樂嬤」過世！　快樂姐fb：從今以後，再也沒有一起的中秋節

快訊／白鹿颱風掃過！高雄市山區雨量達標...「5大區域」25日停班停課

太平山遊樂區26日8時開園　福山植物園25日續休園1天

快訊／白鹿出海！金門25日上午停班課　台東7鄉鎮25日停班課

快訊／白鹿颱風「金門縣風雨達標」　25日上午停班停課

白鹿威力強新竹也遭殃　高爾夫球場護網鐵柱吹斷5根

不只石虎連香蕉都圖庫！集集彩繪列車爭議再燒　觀光局修正趕工中

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

快訊／風雨未達標　宜蘭縣府宣布：25日正常上班上課

Marshmello棉花糖確定10月來台！「首次大型專場」網狂推：超期待

不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

日職／宋家豪臨危授命登板　回一軍後連2戰無失分

26歲男過彎連撞4車「3人噴血慘死」！16歲女友坦承：他上班喝酒…

中職／提早到球場練打找節奏　蘇緯達生涯首次雙響砲

快訊／86歲「快樂嬤」過世！　快樂姐fb：從今以後，再也沒有一起的中秋節

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

尖叫！方大同冒風雨開唱　觀眾席突騷動...一看是「張惠妹」

白鹿颱風侵襲台南入夜風雨加大　路樹吹倒壓到小客車

卓榮泰邀徐永明「隨時來談」　時力：將儘速展開聯絡

生活熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

「20190823」超罕見　網..

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣..

比內用便宜　他叫外送到店裡

他提醒「下午3點過後就知道颱風..

超大豪雨來了！白鹿增強暴風圈更..

停車神遇「他躺在地上」　萬人笑..

男客買便當狂賒2萬元不還　闆娘..

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

白鹿3hrs快閃出海！南部越晚..

白鹿午後翻過山　南部風雨就來了

8歲童帶母親遺照登頂玉山　離天..

更多熱門

相關新聞

2天內「3隻石虎遭路殺」都在苗栗

苗栗縣於21、22日驚傳3隻石虎遭到路殺！2天晚間，民眾分別在苗140線23.5公里處，以及台13甲一帶發現一共3具石虎屍體，後者更是同時有一對母帶子橫屍路邊，據初步判斷後，認定應皆是車輛撞擊所致，消息傳出後，網友紛紛怒批政府並無積極進行石虎保育，也認為再這樣下去，終會走向石虎滅絕之路。

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

300萬列車「石虎撞臉」付費圖庫

300萬彩繪列車石虎畫成豹、字體侵權

彩繪列車石虎成獵豹　設計師說原因

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

「20190823」超罕見　網喊長知識

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

劉以豪郭雪芙約會第1天全壘打！

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面