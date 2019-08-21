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少了眼窩白線...台鐵彩繪列車「石虎成獵豹」　設計師重貼補救

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▲▼設計師江孟芝與集集彩繪列車。（圖／翻攝自江孟芝臉書）

▲設計師江孟芝與集集彩繪列車。（圖／翻攝自江孟芝臉書）

記者胡順惠／台北報導

為推動中台灣觀光產業發展，交通部觀光局、台鐵局、台灣高鐵公司20日亮相「國立集集美術館」彩繪列車，車中到處都印有隱藏版石虎，象徵集集鎮是重要棲地，不過卻因為少了眼窩內側有兩條延伸到額頭白線的重要特徵，連專家都認為像獵豹。設計師江孟芝表示，極簡的設計簡化石虎的樣態，導致石虎樣態不夠明顯，造成大家誤會很抱歉，已經在修正重貼，下次也會更加小心。

原本設計理念考量到集集鎮是石虎的重要棲地之一，有「石虎娘家」美譽，因此不論在內外車體上，都可以看見石虎的蹤跡，坐在窗戶上、抑或是站在手把旁，都有俏皮可愛的石虎陪伴大家搭車。列車亮相後，許多網友都稱讚很可愛，不過也有部分專家發現，顏色、斑點、比例全都不對，所有石虎的特徵都沒有。

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▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車20日亮相。

▲▼「國立集集美術館」彩繪列車。（圖／交通部觀光局提供）

到底石虎應該有那些特徵？特生中心助理研究員林育秀表示，石虎主要有三大特徵，包含耳後要有黑底白斑、眼窩內側有兩條延伸到額頭白線以及背部要有縱帶斑點。她坦言，形象真的比較像是獵豹，體態看起來比較像獵豹，但不像大家所說的花豹，花豹應該要更壯，斑塊有兩種顏色，外面咖啡色、裡面淡色。

「設計師立意良善，把台灣元素放進去，大家應該沒必要反應這麼大。」林育秀說，設計師為旅美設計師，對物種不熟悉，參考圖片也不夠多，因此石虎形象無法精準傳達，自己一看設計車廂也覺得像是獵豹，原本設計師應該是想加入動物元素比較討喜，看到立意良善的事情被大家攻擊，如果自己是該名設計師也會覺得受傷。

▲▼石虎三大特徵。（圖／特生中心提供）

▲石虎三大特徵。（圖／特生中心提供）

這次操刀的設計師是江孟芝，雖然家境困苦無法學畫，從小憑著對藝術的熱情，每天到書店翻書自修學習，自己籌措留學學費到紐約求學，多次在大型國際設計賽事中得獎。對於設計中的石虎遭受批評，她解釋，這次極簡的設計簡化石虎的樣態，導致石虎的樣態不夠明顯。

江孟芝表示，由於不是走寫實的路線，是可愛、藝術的呈現，所以才會造成大家的誤會，很願意增加石虎的特色，請大家再給一點點時間，已經在修正重貼中，下此設計時也會更加小心。

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關鍵字：石虎,集集美術館,集集,江孟芝

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