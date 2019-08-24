不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

▲受到白鹿颱風影響，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）
記者柯振中／綜合報導
颱風「白鹿」的暴風圈已籠罩台灣，中央氣象局已發布陸上颱風警報。受到風雨影響，台東7個鄉鎮已達到停班停課標準，25日將停止上班上課。此外，由於宜蘭縣、台南市風雨未達標準，縣、市府宣布25日正常上班上課。
以下為8月25日台灣各縣市停班停課一覽表：
【北部地區】
基隆市：明天正常上班上課。
台北市：明天正常上班上課。
新北市：明天正常上班上課。
桃園市：明天正常上班上課。
新竹市：明天正常上班上課。
新竹縣：明天正常上班上課。
【中部地區】
苗栗縣：今天未達停止上班及上課標準。
台中市：今天未達停止上班及上課標準。
彰化縣：今天未達停止上班及上課標準。
雲林縣：明天正常上班上課。
南投縣：今天未達停止上班及上課標準。
【南部地區】
嘉義市：明天正常上班上課。
嘉義縣：明天正常上班上課。
台南市：明天正常上班上課。
高雄市：今天已達停止上班及上課標準。
屏東縣：今天已達停止上班及上課標準。
【東部地區】
宜蘭縣：明天正常上班上課。
花蓮縣：今天已達停止上班及上課標準。
台東縣：今天已達停止上班及上課標準。
台東池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉：明天已達停止上班及上課標準。
【外島地區】
澎湖縣：今天已達停止上班及上課標準。
連江縣：今天未達停止上班及上課標準。
金門縣：今天晚上已達停止上班及上課標準。
▼白鹿颱風的路徑。（圖／中央氣象局提供）