不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

▲受到白鹿颱風影響，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中／綜合報導

颱風「白鹿」的暴風圈已籠罩台灣，中央氣象局已發布陸上颱風警報。受到風雨影響，台東7個鄉鎮已達到停班停課標準，25日將停止上班上課。此外，由於宜蘭縣、台南市風雨未達標準，縣、市府宣布25日正常上班上課。

以下為8月25日台灣各縣市停班停課一覽表：

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【北部地區】

基隆市：明天正常上班上課。



台北市：明天正常上班上課。



新北市：明天正常上班上課。



桃園市：明天正常上班上課。



新竹市：明天正常上班上課。



新竹縣：明天正常上班上課。

【中部地區】

苗栗縣：今天未達停止上班及上課標準。



台中市：今天未達停止上班及上課標準。



彰化縣：今天未達停止上班及上課標準。



雲林縣：明天正常上班上課。



南投縣：今天未達停止上班及上課標準。

【南部地區】

嘉義市：明天正常上班上課。



嘉義縣：明天正常上班上課。



台南市：明天正常上班上課。



高雄市：今天已達停止上班及上課標準。



屏東縣：今天已達停止上班及上課標準。

【東部地區】

宜蘭縣：明天正常上班上課。



花蓮縣：今天已達停止上班及上課標準。



台東縣：今天已達停止上班及上課標準。

台東池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉：明天已達停止上班及上課標準。

【外島地區】

澎湖縣：今天已達停止上班及上課標準。



連江縣：今天未達停止上班及上課標準。



金門縣：今天晚上已達停止上班及上課標準。

▼白鹿颱風的路徑。（圖／中央氣象局提供）