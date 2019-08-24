　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 白鹿颱風來襲，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）

▲受到白鹿颱風影響，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中／綜合報導

颱風「白鹿」的暴風圈已籠罩台灣，中央氣象局已發布陸上颱風警報。受到風雨影響，台東7個鄉鎮已達到停班停課標準，25日將停止上班上課。此外，由於宜蘭縣、台南市風雨未達標準，縣、市府宣布25日正常上班上課。

以下為8月25日台灣各縣市停班停課一覽表：

請繼續往下閱讀...

【北部地區】

基隆市：明天正常上班上課。

台北市：明天正常上班上課。

新北市：明天正常上班上課。

桃園市：明天正常上班上課。

新竹市：明天正常上班上課。

新竹縣：明天正常上班上課。

【中部地區】

苗栗縣：今天未達停止上班及上課標準。

台中市：今天未達停止上班及上課標準。

彰化縣：今天未達停止上班及上課標準。

雲林縣：明天正常上班上課。

南投縣：今天未達停止上班及上課標準。

【南部地區】

嘉義市：明天正常上班上課。

嘉義縣：明天正常上班上課。

台南市：明天正常上班上課。

高雄市：今天已達停止上班及上課標準。

屏東縣：今天已達停止上班及上課標準。

【東部地區】

宜蘭縣：明天正常上班上課。

花蓮縣：今天已達停止上班及上課標準。

台東縣：今天已達停止上班及上課標準。

台東池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉明天已達停止上班及上課標準。

【外島地區】

澎湖縣：今天已達停止上班及上課標準。

連江縣：今天未達停止上班及上課標準。

金門縣：今天晚上已達停止上班及上課標準。

▼白鹿颱風的路徑。（圖／中央氣象局提供）

▲▼白鹿颱風。（圖／中央氣象局提供）

ET快訊
淫僧嗑藥開趴....茫喊：吸毒XX是成佛之路！開泓法師下場曝
翔忻戀後首開工！胡瓜助攻事件女主角這樣說...「我是謝忻，我
快訊／白鹿颱風影響金門今晚停班課　台東7鄉鎮25日停班停課

關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,白鹿颱風

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

快訊／白鹿颱風出海！金門今晚停班課　台東7鄉鎮25日停班停課

快訊／風雨未達標　宜蘭縣府宣布：25日正常上班上課

支持MIT！他小屈家樂福找白人牙膏「這麼難買？」　網推這：還送冰棒飲料

不一樣的新生訓練！　花蓮化仁國中從體驗資源回收做起

白鹿釀農物損失197萬　番荔枝、香蕉、玉米、蘆筍遭殃

新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

「白鹿」消風中！本島最快23:00脫離暴風圈　花東有望晚間解陸警

台啤球員當一日志工陪憨兒打籃球　整個球場都是歡樂聲

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

不斷更新／白鹿半徑罩台「台東7鄉鎮達標」　全台25日「停班停課」懶人包

快訊／白鹿颱風出海！金門今晚停班課　台東7鄉鎮25日停班停課

快訊／風雨未達標　宜蘭縣府宣布：25日正常上班上課

支持MIT！他小屈家樂福找白人牙膏「這麼難買？」　網推這：還送冰棒飲料

不一樣的新生訓練！　花蓮化仁國中從體驗資源回收做起

白鹿釀農物損失197萬　番荔枝、香蕉、玉米、蘆筍遭殃

新北警長陳檡文攜手導演邱瓈寬　親征「六都電競爭霸戰」總決賽

「白鹿」消風中！本島最快23:00脫離暴風圈　花東有望晚間解陸警

台啤球員當一日志工陪憨兒打籃球　整個球場都是歡樂聲

港警九龍灣開槍驅散　男示威者左眼疑中「橡膠子彈」受傷！

U18世界盃／林昱珉2局飆6K吸睛　想看影片調動作

蕭亞軒熱戀小16歲男友…交往時間曝光！「他是最好的生日禮物」

白鹿颱風襲台　盧秀燕帶炸雞慰勞應變中心人員

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

桃酒駕3死！死者女兒崩潰大哭：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真是諷刺！

不斷更新／葉家淇火球連飆3K　6局象7：1猿

吳慷仁想開「寵物美容店」賺大錢　小姪女拿豬公撲滿投資

韓國瑜勘災後神隱被「國家機器」拍到去飯店　他PO照片還原真相

秘境中野餐！北海道度假村推「超爽方案」　還能賞絕美雲海

生活熱門新聞

「20190823」超罕見　網..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣..

他提醒「下午3點過後就知道颱風..

比內用便宜　他叫外送到店裡

超大豪雨來了！白鹿增強暴風圈更..

停車神遇「他躺在地上」　萬人笑..

白鹿3hrs快閃出海！南部越晚..

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

白鹿午後翻過山　南部風雨就來了

8歲童帶母親遺照登頂玉山　離天..

白鹿爆衝　全台24日停班課懶人..

更多熱門

相關新聞

即／台東7鄉鎮25日停班停課

颱風「白鹿」的暴風圈已籠罩台灣，中央氣象局已發布陸上颱風警報；其中台東部分鄉鎮已達到停班停課標準，25日將停止上班上課。此外，宜蘭縣政府宣布，由於風雨未達標準，宜蘭縣25日正常上班上課。

即／宜蘭縣25日正常上班上課

「白鹿」消風中！花東有望晚間解陸警

白鹿強陣風　搶孤飯棧倒塌羅東路樹砸車

白鹿快閃出海！氣象局曝最新動態

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

劉以豪郭雪芙約會第1天全壘打！

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面