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白鹿颱風侵襲台南入夜風雨加大　路樹吹倒壓到小客車

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▲白鹿颱風侵襲台南，入夜以後風雨加大，台南市大同路二段一棵路樹，不敵強風被吹斷倒下，壓到停在路邊一部小客車，並影響交通，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白鹿颱風侵襲台南，入夜以後風雨加大，台南市大同路二段一棵路樹，不敵強風被吹斷倒下，壓到停在路邊一部小客車，並影響交通，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白鹿颱風24日侵襲台南，入夜以後風雨加大，台南市大同路二段一棵路樹，不敵強風被吹斷倒下，壓到停在路邊一部小客車，並影響交通，幸好無人員受傷，台南市警、消人員正進行交通管制及移車、清理路樹中。

▲白鹿颱風侵襲台南，入夜以後風雨加大，台南市大同路二段一棵路樹，不敵強風被吹斷倒下，壓到停在路邊一部小客車，並影響交通，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市南區大同路二段香圃麵店對面人行道上的一棵路樹，在24日晚上6時多，因不敵白鹿颱風的強風，竟攔腰被吹斷倒下，樹枝壓到停在路旁的一部自小客車上，並影響交通，幸好未造成人員受傷。台南市消防局及轄區警方據報前往查處，警方除管制疏導交通外，消防人員及工務局人員，正在現場清除倒下的樹枝。

▲白鹿颱風侵襲台南，入夜以後風雨加大，台南市大同路二段一棵路樹，不敵強風被吹斷倒下，壓到停在路邊一部小客車，並影響交通，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，受白鹿颱風影響，8月24日晚上6時止，各區公所強辦理災民臨時收容、社會救助、弱勢族群特殊保護措施等災害應變措施，目前社福機構（115家老人福利機構、26家身心障礙福利機構、4家兒少福利機構），尚無預防性疏散撤離及緊急事故。另街友關懷：街友重建中心現安置男10人、女2人，東豐現安置人數男 29人、女1人。對東豐地下道市府張貼颱風來襲緊急避難公告，說明街友重建中心開設緊急避難，可入住躲避颱風，24日已提供42份晚餐予安置街友。

▲白鹿颱風侵襲台南，入夜以後風雨加大，台南市大同路二段一棵路樹，不敵強風被吹斷倒下，壓到停在路邊一部小客車，並影響交通，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白鹿颱風侵襲台南，入夜以後風雨加大，台南市大同路二段一棵路樹，不敵強風被吹斷倒下，壓到停在路邊一部小客車，並影響交通，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市截至24日晚上6時30分止，計有8處道路、12座橋梁封閉。道路封閉情形：1、七股區：173甲南下9公里處因布設12吋抽水機出水管線,橫越車道，考量用路安全，預警性封路。2、左鎮區：南171-1線2k+300處道路坍坊，車輛無法通行，已進行封路。3、東山區：曾文水庫往五叉溝路段、仙公廟往茄苓九湖路口、104-1線往山河巖、175線16.7K往冷水坑、175線13.4K往龍湖山, 等5處預警性封路。4、六甲區：大丘里嶺頂２號旁社區道路,採預警性封路。

橋梁封閉情形：1、永康區：鹽水溪過水便橋（會封到汛期結束）。 2、新營區：土庫、南興、舊廓、鐵線1號橋、鐵線2號橋等5座橋預警性封橋。 3、鹽水區：竹林過水橋預警性封橋。4、白河區：甘宅二號橋便橋預警性封橋。5、新市區 : 崙頂1號橋、崙頂2號橋、潭永橋、南175線虎山道路過水橋。

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關鍵字：白鹿颱風,台南,路樹,吹倒

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