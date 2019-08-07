男獨自攀2130m塔曼山迷途　警教開啟手機衛星定位順利救援

▲陳姓男子6日挑戰一日攀登桃園塔曼山，下山時卻因迷途摔倒向警方求援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子6日想挑戰一日攀登位於復興區的塔曼山，下午下山時卻因不熟山區道路迷途，陳男在山中越走越心慌，遲遲找不到下山路徑還摔倒山徑，最後以手機向警方求援，警方指導陳男利用手機衛星定位，確認周遭相對位置後立即通報巴陵消防分隊組成7人搜救隊上山救援，歷經3個多小時找到陳男，並將其安全送下山。

▲陳姓男子6日攀登桃園塔曼山竟迷途，警方指導拍攝附近景物引導搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

53歲住在中壢區的陳姓男子是登山迷，6日上午獨自前往復興區標高2130公尺的塔曼山登山，回程疑因不熟山路，還一度滑落邊坡受傷，為避免傷勢擴大，立即打電話向巴陵派出所報案求援，警方確認陳男安全無虞，指導其開啟手機衛星定位功能，以手機拍攝周遭相對位置，再以LINE回傳位置與拍照地點相片，確認陳男受困地點後，請其在原地等候。

巴陵消防分隊組成7人搜救隊伍，於下午16時30分出發，晚間19時50分發現陳男，身體狀況大致良好，僅右手臂有輕微擦傷，但體力已有透支現象，在警方與消防人員帶領下，順利抵達巴陵派出所，稍作休息後順利返家休養。

▲陳姓男子6日攀登桃園塔曼山迷途獲救後，警方提供相關登山資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方呼籲，從事登山活動一定要結伴而行，並衡量自身體能狀態，同行山友要隨時注意同行者以避免脫隊走失，同時要注意山上氣候，避免因天候瞬息萬變造成意外，入夜後氣溫驟降或陰雨綿綿，天候不良應避免從事登山活動，避免發生迷途意外。

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