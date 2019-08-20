鐵馬騎士下坡遭公車輾斃…警在山路舉牌保平安：自行車小心！

▲南港警在山路舉牌宣導自行車安全規則。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

「爬坡時重心在前、下坡時重心在後。」台北市南港茶葉製造示範場、南深路等多處山區路段，是自行車騎士常選擇挑戰的路線，但自行車容易因車速過快、煞車失控偏移打滑或盲彎導致險象環生，南港分局特別在相關路段舉牌辦理騎乘安全宣導，提醒自行車騎士保持警覺、注意安全。

日前台北市士林區平菁街山路發生自行車擦撞公車意外，初步調查為2車在轉彎處擦撞，造成往下坡方向的騎士遭輾斃身亡，研判可能是雙方出現「視線盲點」才造成車禍。為了避免類似悲劇再度發生，警方極力宣導自行車交通安全，「不併行、不附載、禁止單手騎蛇行、禁附於汽車騎乘、禁撐傘騎、禁牽寵物騎。」

南港分局提醒自行車騎士，於山區道路行駛時，務必將視線放遠，提前對路況及彎道預作準備，與前車保持安全距離，避免急煞衍生危險，另應配戴專用安全帽、夜間騎乘配載安全警示燈、遵守限速40公里；上路前則應落實檢查煞車、燈號、鈴號、胎壓、胎紋及變速、轉向等機件是否運作正常，以確保平安。

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