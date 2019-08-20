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YouTube：下個月起原創影片將向所有用戶免費開放

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▲下個月，YouTube的原創內容影片將開放給所有的用戶免費使用。（圖／路透）

▲下個月，YouTube的原創影片將開放給所有的用戶免費使用。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

據《TECHSPOT》報導，為了吸引更廣泛的觀眾群，自2019年9月24日起，YouTube的原創影片將開放給所有的用戶免費觀賞。開放時間比之前宣佈的2020年還來的早。

不過，雖然YouTube開放用戶免費觀看原創影片，但是付費會員依然有許多繼續付費使用YouTube的理由。

付費會員在觀看YouTube原創影片時，不會有廣告出現，但是免費用戶在觀看時，就會受到廣告的干擾了。

此外，付費會員可以在節目首播時看到每一集，不過，免費會員只能在特定的時間內觀賞特定內容。而且，付費會員可以下載YouTube的原創影片離線觀看，並且也可以觀賞導演的剪輯畫面和額外的場景。

目前，YouTube Premium付費服務每月的費用為11.99美元（約新台幣379.1元）；符合資格的學生為6.99美元（約新台幣221元）；家庭計劃為17.99美元（約新台幣568.9元），而且不受合約或其他限制，可以使用YouTube Music Premium和Google Play Music的服務，並且不需其它額外費用。

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關鍵字：YouTube,影片,免費

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