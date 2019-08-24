支持MIT！他小屈家樂福找白人牙膏「這麼難買？」　網推這：還送冰棒飲料

▲白人牙膏歷史悠久。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣各大賣場牙膏貨架上國、內外品牌是百花齊放，從口味到效果可說是五花八門。不過就有網友打算支持在地製造的白人牙膏，結果晃了幾間常去的點，發現尋尋覓覓就是不見身影，只好上網PO文求助，意外釣出了超有用的答案，除了可以買到便宜牙膏，還有免費的冰淇淋和飲料能拿！

網友24日中午在PTT發文，表示牙膏是一種民生必需品，某次上網查資料時發現，台灣多數品牌的牙膏製造地在中國大陸，不過白人牙膏是純正的MIT（Made In Taiwan），於是下定決心要大力支持，用行動愛台灣。

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「白人牙膏（台灣製造）怎麼這麼難買？」不過他納悶的是，平時生活圈內最常去屈臣氏和家樂福，得花許多時間耐心尋找才有機會買到，甚至根本就沒有上架，相當不方便，「怎麼這麼難買阿？」

文章貼上網，不少白人牙膏同好者紛紛提供購買地點，「因為你去錯地方了呀，要去五金百貨」、「我都在頂好買」、「我白人牙膏都在家樂福買的阿」、「2個月捐次血不就一條白人」、「你直接去他工廠掃好了，好像在嘉義」、「光南、小北之類的五金賣場都有。」

▲網友4年前曾在賣場看見白人牙膏促銷，商品陳列方式很特別。（圖／翻攝爆廢公社）

此外，還有不少網友推薦去一趟白人牙膏觀光工廠，有吃、有喝、有玩全免費，「那個牙膏工廠還免費送冰棒，讚」、「東西CP值不錯，嘉義水上觀光工廠免費可樂」、「觀光工廠可拿到不少試用品」、「去水上的觀光工廠吧！牙膏免費送，可樂、咖啡喝到飽。」

嘉聯實業1988年成立，總公司及工廠均設立於嘉義市，之後陸續生產各種口腔系列產品，白人牙膏是其經典品牌，潔白牙齒的笑容正代表著白人牙膏對牙齒潔白的理念。2010年，嘉聯實業總公司遷移至嘉義縣水上鄉，並設立觀光工廠，是台灣唯一開放式的牙膏工廠。

本站文章〈嘉義一日遊！免門票遊將軍府、最新觀光工廠送牙膏及冰棒〉介紹，嘉義白人牙膏觀光工廠免門票參觀，牙膏、牙刷、牙粉及漱口水等口腔清潔用品應有盡有，不時還有活動促銷，幾乎是半買半相送；另外還有提供飲品、汽水、咖啡無限暢飲，咖啡貼心分有加糖與不加糖的，通通都是免費提供，參加導覽看影片還會送冰棒及牙膏，真的是有吃又有拿，是嘉義一日遊非常推薦的景點。