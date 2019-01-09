HTC手機被嫌爛　用戶列7點敗壞原因　網友：電池最糟

▲HTC 。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

過去HTC在台灣叱吒風雲過一段時間，但近年來HTC的智慧型手機在眾多智慧手機品牌中已無法脫穎而出，市占率更是直直落，宏達電也連年虧損，股價一再下探，，有網友就在網路論壇Dcard上發文分析「HTC真的爛嗎？」。

該名網友表示，自己本身是HTC的使用者，近年全球市佔率不到1%，但真的代表HTC手機爛嗎？他認為，若是HTC手機很爛且沒特色的話，為何Google要請HTC代工手機，以及在HTC表現極差的時候趁機收購他的開發團隊，PO文者認為，HTC早期的確有不好的地方，但這些都是有原因的，但消費者卻都沒有深入去了解原因，卻直接將問題怪罪在HTC上，他因此羅列7點為HTC平反：

1.早期HTC手機有過熱問題

PO文者表示，會有這樣的狀況主要是因為當年HTC採用高通晶片，這是高通晶片的問題，其他採用高通晶片的手機廠商也有遇到相同問題，且HTC後來也改用聯發科的晶片，但效能卻比不過高通晶片。

2.國外手機售價較台灣便宜

PO文者指出，很多我台灣出口的產品都是這樣，不只HTC，因為台灣物價低，有利出口，廠商會這麼做也是不得已，都是為了要有好的銷售量。

3.小米的破壞價格行銷讓消費者認為HTC定價過高

PO文者認為，其實HTC的旗艦機只要兩萬初頭就能入手，這與南韓三星旗艦機要兩萬底至三萬初的價格來說親民許多，蘋果的iPhone就更不用說了。

4.HTC手機比其他品牌爛

PO文者表示，身邊題卻很多朋友都這麼認為，但他指出，很多人是拿自己HTC的中低階機來跟別的品牌高階機或蘋果iPhone比，相當不公平，就像是一般人不會拿Toyota的車來跟賓士比，完全是不同層次的東西。

5.王雪紅說HTC是中國人品牌

PO文者認為這無可厚非，因為HTC若要在中國大陸銷售就必須抱中國大陸的腿，遵循當地的遊戲規則，就好比三星在當地改稱「中國三星」，小米來台灣也改稱「小米台灣」，因為若是HTC不這麼做，他很難在中國大陸生存，PO文者強調，HTC是真正在台灣生產製造的，有很多台灣人靠這個品牌努力工作養家活口。

6.我拿htc手機，但哪裡有瑕疵問題一堆，所以HTC就是爛

PO文者表示，這樣的狀況其實各品牌都會有，就連蘋果iPhone都會遇到，沒有一個品牌是百分之百不會買到「機王」的，但HTC卻因為在消費者心中已經「黑了」，有任何瑕疵就會被放大檢視。

7.HTC公關危機處理能力有待進步

PO文者認為，綜合以上各點，HTC大可給台灣消費者一個說明交代或補償，讓消費者了解htc的處境，但卻未見HTC有這樣的動作，可見公關危機處理能力有待進步，且近年來HTC的行銷能力愈來愈差，又大搞機海戰術，也讓消費者對HTC這個品牌逐漸失去信心。

PO文底下也有網友留言表示支持，「HTC除了電池有點遭其他都很ok」、「U12+非常好用」，但也有網友認為，「實在無法接受HTC的售後服務」、「HTC的行銷真的要加強」、「HTC旗艦機跟中階機的品質真的差很大」。