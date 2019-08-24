媽當志工卻慘死酒駕男輪下...兄忍悲慟「不敢告訴弟弟」：怕影響他考試

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市蘆竹區24日清晨6時許發生一起嚴重車禍！一名朱姓男子酒後駕駛大貨車，由中興路轉入大竹路288巷時，疑似因轉彎車速過快，連續撞上路邊停放的多台轎車及4名環保志工、1名路人，導致其中3人死亡。擔任志工的黃姓死者兒子聞訊趕到醫院，心碎表示，還不敢給還在考試的弟弟知道，怕影響情緒。

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨失控衝向路旁轎車釀3死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事件發生當下，朱姓大貨車駕駛先是幾乎沒剎車地撞上停放路邊的4輛車，接著撞上1名路人及4名正在清掃馬路的志工，幾人根本來不及反應，當場遭到猛烈撞擊，還有人不幸卡在車地，畫面相當駭人。

這起事故總共造成7人傷亡，其中無明顯外傷的朱姓駕駛經戒護送醫治療後，被轉往交通分隊調查肇事原因，他坦言，清晨時有喝含酒精成分的提神飲料，事後也被驗出酒測值高達0.64；遭撞的幾名志工、路人則被送往醫院治療，其中2名志工、1名路人傷重不治。

▲事發現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中一名黃姓死者的27歲大兒子趕到醫院則表示，媽媽是個很溫柔的人，從來就不對孩子大小聲，加入志工團已經好幾年，沒想到卻發生這種事情。弟弟24日到開南大學參加桃園捷運局所舉辦的考試，擔心影響他的考試心情，暫時不敢告訴他媽媽已經往生的訊息，令人不勝唏噓。

黃姓死者的老公趕抵醫院後，也悲痛地摀胸喊著，「我真的沒有辦法接受！」，聽聞肇事者酒駕，也忍不住氣憤低吼，「電視一直在報，還酒駕」，轉身拭淚步入醫院。

▲▼黃姓死者大兒子及丈夫聞死訊都不敢置信。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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