包括iPhone、MacBook！　路透：蘋果92％產品年底前可能被加徵關稅

▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

中美貿易戰升級，華府祭出新關稅涉及更多日用品和消費性電子產品，也包括蘋果公司大多數硬體產品。路透社比對美國政府關稅清單，發現蘋果50項產品中，共有46項將於年底前面臨加稅。

美國總統川普8月稍早表示，一些主要在中國生產的產品，例如包括蘋果MacBook和iPhone在內的筆記型電腦和手機，在12月15日前不會面臨關稅。路透社指出，但在其他許多蘋果產品方面，可能更快被加徵關稅。

截至8月28日，路透社檢視蘋果公司的進口產品關稅代碼，與美國官方公布的關稅項目清單比對後發現，在蘋果的50項產品中，有46項於年底面臨關稅，比例高達92％。

路透社整理4個加徵關稅階段。在2018年7月26日與8月23日，前兩輪對價值500億美元中國進口商品加徵得25％關稅稅率中，只有蘋果USB SuperDrive這1項產品受到影響。

2018年9月24日：美國再對2000億美元中國進口商品加徵10％關稅，這次累積有19項蘋果產品受影響，主要涵蓋滑鼠、觸控板和傳輸線等周邊產品，僅佔蘋果營收的小部分比重。這批產品的關稅稅率於今年5月10日增至25％，並將於10月1日起增加至30％。

2019年9月1日：川普政府準備對AppleWatch、AirPod等主要產品加徵15％關稅，與此同時，蘋果公司正依賴這些穿戴式產品，協助抵銷逐漸下滑的iPhone銷售損失。

2019年12月15日：雖然川普政府稱MacBook和iPhone系列產品在此之前不會被加徵關稅，但路透指出，在今年年底前，有92％的蘋果硬體產品可能面臨加稅，僅Apple Cinema Display、Apple Remote、Thunderbolt Display和iPhone機殼4項產品不受影響。

路透社指出，雖然蘋果公司大部分產品年底前面臨關稅風險，但蘋果仍可透過改變進口商品代碼，或是從其他國家採購產品等辦法，來避開新增的關稅。事實上，在整個貿易戰期間，蘋果已經讓大多產品獲得關稅豁免。

蘋果執行長庫克8月稍早曾與川普會面，討論關稅對商品進口的影響。雖然iPhone可能在12月15日受關稅衝擊，但蘋果至今始終成功避開遭課關稅。iPhone手機至今仍是蘋果公司銷售主力，佔2019年度前三季度營收的55.6％。